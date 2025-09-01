  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

01/09/2025

思維阻礙你升lv（一）

#理財 #財識兼收 #網上資訊 #思維 #邏輯 #思路
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　曾經收到一位「支持者」 留言交流時說：「我很支持你的，止凡。」

 

　　止凡：「有無join小弟patreon？」

 

　　「支持者」：「這個沒有，網上很多免費資訊，始終不想付費，個人情意結。」

 

　　網上有海量資訊，單計YouTube影片，如果連續觀看所有YouTube內容，需要超過10萬年的時間，而影片總量仍每秒不斷增長。但大部分影片都是娛樂性，只適合拿來消磨時間，刺激官能，滿足各種慾望。有些是資訊性的，看過後似乎能讓網友知道多一點，然而，這類平台難以助你個人升level(lv)。正在看一本書叫《底層邏輯》，當中提到思維與邏輯的五個層次。一個能帶你進步的平台，能令你一步步提升層次。

 

　　五個層次的重點在於考慮思維有否閉環，即有否形成一套完整思維系統，以及，思考有否邏輯，思路是否清晰。大家一路看下去，同時檢視一下自己或身邊朋友達至何等層次。

 

是否有一套完整思維系統，以及思考有否邏輯，對個人發展極其重要。(Envato)

 

　　第一個層次，思維沒有閉環，思考無邏輯。

 

　　這類人最低層次，相信亦佔比最多。你和他們說A，他們就和你說B，跟不上別人的邏輯思維。接觸這類人，經常想：「他們是否知道自己在說甚麼（或做甚麼）？」

 

　　第二個層次，思維沒有閉環，思考有邏輯。

 

　　這類人有符合邏輯推理的一些觀點，但由於未有形成完整思維系統，所以觀點時常左右徘徊，自相矛盾，但至少比第一個層次好一點。

 

　　第三個層次，思維有閉環，思考有邏輯，但比較低層次。

 

　　這類人可悲，因為自己形成了一套比較低層次的思維系統，自覺思考有邏輯，故步自封，難以接受新意見，難以進步。

 

　　第四個層次，思維有閉環，思考有邏輯，高層次，能直達本質。

 

　　這類人很厲害，好學、博學，掌握複雜知識與邏輯，亦已產生一套思維系統，甚至人生觀，會令人覺得他們很有魅力。但當有新時代、新事物出現，可能衝擊到他們一直根深柢固的知識時，卻未能適應，因為他們還未達至最高層次。

 

　　第五個層次，超越第四個層次，加上能不斷學習進步。

 

　　這類人本身已有第四個層次的能力，而且對知識的追求有無限精力，永遠好似海綿般吸收新知識，每隔一段時間再和他們交流，總會發現他們又去到另一個境界與高度。

 

　　網上絕大部分的資訊都是免費的，亦代表娛樂與資訊已經便宜到免費的地步。這衍生出一些問題，例如如何分辨真假資訊？如何解讀好壞資訊？怎樣利用這些網上平台，成為個人進步的成敗關鍵，這取決於網友本身的層次。而最大問題是，能提升網友層次的平台，偏偏十分稀缺。

 

　　以《底層邏輯》一書中所提到的層次分級，若有平台能令我提升，我十分樂意付費。最初那位「支持者」 的思維，習慣追蹤免費平台，行為表面看似「著數」，其實非常蝕底。由於篇幅所限，留待下一篇再詳談。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】普京期望上合組織能形成歐亞不可分割的安全架構。你認為上合是否有實力擔任更重要的全球安全角色？► 立即投票

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財 #財識兼收 #網上資訊 #思維 #邏輯 #思路
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk