關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

08/09/2025

思維阻礙你升lv（二）

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　近年經常聽到一句話：「免費是最貴的」，相信不少人大概懂其意思。例如不少騙局，就是以免費包裝作招徠，引起人的貪念，最終令受害人付出高昂代價。網上大多資訊都是免費的，高昂代價又在哪裏？部分網友與上篇文章（見連結）提到那位「支持者」的思維差不多，遇到付費平台就卻步。他們習慣找尋免費資訊，停留於免費網上平台，其實問題多的是。

 

　　今時今日，建立免費平台近乎無門檻，與往日由各大媒體壟斷話語喉舌不同，任何人也可以把自拍影片放上網，只要有手機拍片放上網便可。免費網上平台猶如一個超大垃圾桶，甚至乎堆填區，於免費網上平台中找有用資訊，等同在堆填區中尋寶。

 

　　堆填區內最多的不是寶，而是垃圾。免費網上平台最多是偏頗、誤導、不實、劣質資料，曾經有位老人家和我說：「汪明荃和羅家英離婚了」、「TVB那個二線女星懷孕了」，但我從未聽過有關消息，再三求證後，發現原來這些消息是來自她的facebook，因她不斷瀏覽一些編造假新聞的專頁，所以facebook不斷餵送類似帖子，而她亦不懂分辨。

 

 網上平台有很多免費資訊，但是否有營養則值得商榷。(AP)

 

　　可能你會說：「垃圾的不會太多人看，我看的都是人氣channel，那就有保證吧！」這思維的邏輯是以人數來作質素的判斷。先要謹記一件事，成功永遠是少數人，而非大多數人，若你的行為和大多數人差不多，從大機率看來難以成功。大多數人都不願付費，他們都在尋找免費平台，自以為聰明的想法，其實在走大多數人的路線，最多只算得上成功尋找能聚眾的channel，與你的成功無關。

 

　　當今網絡文化，反映「鍵盤戰士」的思維與態度相當差，甚至質素低劣，相信不少人都有所體會。例如某名人或明星做了點錯事，留言版立即出現海量負面留言，甚至毫無同理心地叫當事人「早死早著」，網絡平台變成情緒發洩的地方。常與一班低水平的人走在一起，別說要提升層次，相信會反被拉低。

 

　　當中更會出現一些haters，任何道理都在挑戰，又無耐性只求quick fix。當有料之人不願回應，haters會沾沾自喜，以為獲勝。此現象猶如太空人早已登陸月球，但haters仍在爭辯「地球是不是圓的」，太空人曾上過月球望回地球，亦知道haters並沒有上過月球，實在不想回應吧。在免費平台，你就是與一眾haters處於同一個平台，有料之人都跑掉了吧。

 

　　另一個問題，大眾的口味已被短片扭曲得非常厲害，受著過多的多巴胺刺激，令大家的思維都被扭曲了。於此情況之下，能聚眾的平台是否代表好呢？我有所保留。舉例，正常的一齣荷里活大電影，有劇情，亦有起承轉合，兩小時中有數個高潮位，高潮位充滿爆破場面，緊張刺激。YouTube上有不少短片，是把電影中的高潮位剪出來，成為一條精華短片，一套兩小時的電影濃縮為20分鐘。比較質素，短片與電影沒法比吧，但於免費平台，最多人看的就是這類精華短片。多數人已失去耐性去坐定定看一齣電影，這與多巴胺刺激問題有關，對好與壞的判斷力亦消失。

 

　　如今需要顧忌facebook與YouTube等免費平台，若你是分享者，或多或少了解過它們的演算法，明白到推送率高與令接觸面擴大的分享，應會是甚麼類型，亦了解到它們對自身有何害處，自然會迴避。聽聞Threads的演算法更可怕，它會集中推薦一些情緒對立、充滿仇恨的議題，因為能產生到兩方或多方網友對立謾罵，會令網友在平台上的逗留時間增長。平台的演算法都為了這個目的，可怕嗎？你還在那些平台嗎？祝福你。

 

　　篇幅所限，下篇繼續。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk