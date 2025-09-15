思維阻礙你升lv (三)

上一篇文章討論了一些免費平台的問題與追求免費平台的思維問題 (見連結)，相信不少網友開始了解問題嚴重性。然而，部分網友可能仍有迷思：「明明有很多免費平台，卻把注意力集中到付費平台，那豈不是很蝕底？」。這裡繼續分享，希望幫助大家調整思維。

回想往日，互聯網還不算極之盛行，有識之士習慣付費訂閱報章，當年算是較有質素的報章有明報、信報、經濟日報等，內有不少專欄作家對政經時事作評論，他們能到報章「寫格仔」都總算有點能力的，質素亦有報章總編輯把關。當年，每天能讀到有質素、有價值的文章，付出十元八塊，讀者十分樂意，亦覺理所當然。今天大量劣質的免費平台的出現，其問題已經在上文提過 (見連結)，付點錢保障「清泉」，更加值得。

有價值的文章，付出十元八塊保障「清泉」，筆者認為更值得（資料圖片）

談到付費平台，由於要付費，網友會相當計算。計算本身並無問題，只可惜很多人都計錯數，因為他們集中「計細數」或「計死數」。瀏覽免費平台未有付出任何金錢，這是否代表一定化算呢？當計入時間成本以及思維被破壞的成本，其實不值得，但這些沒有即時金錢損失的東西，很多人都會忽略。若以投資角度來看待付費平台，哪些是值得的呢？

真正有無限大價值的平台，是能助你提升層次的一類，希望令你的思維，甚至人生，能提升到另一個層次。舉例，若能與一位高人前輩共餐一兩小時而取得對整個人生有價值的指點，你會拿該餐付款買單的價錢來比較嗎？即使8萬元的帳單也不算什麼吧。若真的遇到能提升層次的好平台，還在計算一些一百幾十元的細數，明顯基礎思維搞錯了，計錯數。

網上付費平台何其多，難道付費就代表好東西？若未有足夠資料作判斷，怎辦？有些提議，大家可以參考一下。

1. 小試牛刀

少少入場費，不妨試一試，付費入內看看內容如何？氣氛如何？尤其有些提供免費試用，若發覺不適合的話，退出成本有限。昔日也一樣，哪份報章適合自己呢？當然付費先買幾份來看看，選定後再作長期讀者，過程損失有限，亦無不妥。

2. 看看場內持續人數及其穩定性如何

付費平台可不是網友沒有成本地簡單按個訂閱，而是每月或每年付費加入的，若該付費平台能保持穩定性，代表一眾願意付費的網友們都能看見價值。這與免費平台的聚眾概念不同，願意付費的網友已經不是一般的大多數，質素較高，再由他們的人數與穩定性作篩選，相對地有質素保證。與願付費的人在一起，成功機會大增。道理很簡單，亦很現實，若沒有價值，要網友真金白銀長期支持，傻的嗎？另一個說法，若有方法能免費獲得其價值，何解要每月付費？

若付費平台能保持穩定性，代表一眾願意付費的網友們都能看見價值（資料圖片）

小弟的Patreon也是收費的，收一丁點費用的目的主要用來篩選網友，把劣質網友隔絕於門外。按經驗，這群人是一丁點費用都不會付出的。如今走進付費平台的世界，遊戲玩法大不同，遇到的網友令我能保持長期地開心share，感恩。希望找到更多有緣人與知音人，能與更多人一起升lv。有興趣留意下，希望見到你。

相關連結：

【思維阻礙你升lv (一)】



【思維阻礙你升lv (二)】



