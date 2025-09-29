分享一下KOL的價值，又或者作為網友的態度。當中並不包括主力消閒、娛樂與輕鬆的一類，這些類型讓網友可以消磨時間、放鬆心情，看完很治癒。這篇文章集中討論一些知識型或資訊型的KOL，他們有幾類說得上能創造價值。

第一類是新聞消息的分享，這類KOL需要分享最新資訊才有意思，又或者分享一些主流傳媒與普遍香港不能看到的新聞，最好是第一手資訊，甚至乎是insider。理論上，此類KOL需要一批記者幫忙跑新聞才能做到，如果只是重複舊聞，把大家熟知的新聞讀出來，那就無意思，價值有限。當然，有些KOL只是轉述其他傳媒新聞，三分材料加上七分幻想，讀新聞時加入個人推測，效果猶如「躲於別人櫃桶內偷聽」似的，一樣很多捧場客。

第二類是幫手整理或過濾資料，始終每天全球有很多新聞、很多資訊，若KOL可以做好過濾與fact check工作，再作總結，亦相當有價值。試想，每天海量的資訊，當中可能只有一兩成是關鍵。真正的工夫在於如何收集資料，判斷哪些重要，再提供總結，省下很多網友的時間。

第三類是知識的分享，例如網上教彈琴、畫畫之類。這類KOL價值明顯，重點是需要作適當定位。以彈琴為例，平台可以針對不同階段教學，目標網友可以是完全不懂彈琴的一群，又可以是懂彈琴到熟練再到專家的一群，按市場需求，再作分類與分享。

第四類是提供評論與分析，尤其政治KOL，應提供不同角度，哪怕帶點偏激。作為一位網友，不同角度都聽聽，讓自己在思考問題時更全面，是培養出獨立思考的好方法，顯示懂得利用平台的價值。相反，若網友只會偏聽，讓自己思維愈來愈偏激，平台價值自然變得很有限。

作為KOL，應向網友輸出價值，達至雙方皆有進步。(Envato)

說到財經KOL，特別欣賞一些能夠捉到大環境轉勢的一類，這類KOL多能兼顧宏觀環境與政治形勢。於大多數時間，股市、樓市會周期性上落，過去數十載如是。能看透周期，KOL的價值已很不錯，當大環境出現轉勢，這是更高層次見真章的時候。「今次不同了」是對是錯，往往正是高手功力所在，若發現有KOL能輸出此等價值，定必要珍惜。

然而，這類轉勢話題，往往會變成不少KOL喜歡談的話題，因為它們最吸睛，例如早前談到的香港玩完、金融中心遺址、港樓再跌七成等。始終，於現今網上文化之下，太持平及中庸的分享，沒太多賣點，當題材談到轉勢、大危機，立即衝上熱搜榜。整個KOL文化，任何事情都被說得比現實更嚴重，做網友要小心。

最無價值的財經KOL是派冧巴的一類，他們講投資時會把功課貼出來給網友抄。何解無價值呢？以前已經分享過（見連結）。偏偏大部分網友就是追尋這類KOL，惟有說一句：「成功永遠是少數人」。

