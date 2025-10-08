2025年中秋節，快閃台北遊

中秋放假，難得配合小朋友學校假期，安排了一個4天台北快閃遊。選擇台北是有原因的，一來近香港，不用1.5小時已經到達，旅遊日數已經不多，不想浪費太多飛行時間；加上，在台北，尤其酒店位於市中心，到不同景點都乘的士，快捷方便及性價比高，節省不少時間成本，更能充實假期。

曾經試過乘捷運從酒店到台北101，先步行10分鐘去捷運站，坐兩個站落車又再步行，一家四口要80台幣。回程時乘的士作比較，點對點，160台幣，兌回港元相差20元而已，時間上快得多，在台北搭的士的性價比相當高。

去到台北101，當然可以到89樓觀景台看看台北夜景，但我們到付款區看看價錢，觀賞半小時，一家四口約600港元。這個體驗值不值？立即做個民意調查，小朋友與太太都不算特別感興趣，就沒有去了。對他們來說，回酒店看Disney+更開心，哈哈。

這裏有個小插曲，每次去旅遊一定帶手提電腦再接駁酒店電視，可以播放Netflix、 Disney+或YouTube，今次竟然忘了帶備HDMI線，當日到埗立即到處找尋購買，終於找到一家電器店有售，4K 60Hz 1.5米長盛惠459台幣，約120港元，價錢不過分，相對於半小時台北101觀賞夜景的收費，更是非常值得。

士林夜市除了路邊食店外，還有不少玩小遊戲的店舖。

一般這類約5至6天的短線旅遊，多數是「Hea遊」，一天一兩個景點，小朋友甚至待在酒店享受亦開心。但今次行程只得4天，減去頭尾兩天，實際上只得兩天，如果「Hea遊」的話，好似沒做過甚麼便返香港，所以要下點工夫計劃一下。朝早吃過酒店早餐到酒店泳池游水，完成了小朋友至愛活動（游水）後，立刻起行。

先到台北國立博物館，館內沒甚麼特別，但門票超抵，一家四口合共只是90台幣。除了主館外，還有一個位於馬路對面的恐龍館，那裏的恐龍展覽反而令小朋友有點興奮，因為放著不少恐龍骨模型，有一副更高三四層樓，相當壯觀。

之後步行到重慶南路書店街，記得自己十多年前來過，當年與太太走過一間又一間的書店，還買入很多書。可惜今天帶著小朋友，還有別的景點要去，不太想買書，只有到某間書店涼涼冷氣，便去下一個景點了。

下一個景點是我安排的重頭戲——Meerkat75 Cafe主題餐廳，重點是可以抱抱摸摸狐獴。每段用餐時間為兩小時，而當中可以有15分鐘進去狐獴接觸區，這是小朋友最興奮的時刻。在此之前，一直沒有告訴小朋友有這環節，不是想故意隱瞞或保持神秘驚喜，而是網上預訂不成功，只可到現場碰碰運氣，怕一旦不許即場walk-in，便令小朋友期望落空。最終當日成功walk-in，每位最低消費約100港元，抵食，小朋友也得到驚喜，開心。

到晚上還有一個節目，就是到位於微風南山百貨6樓的i-Ride立體電影院。那處的座位吊起整個人去體驗電影，大家可以上網看看相關介紹，雖然時間不長，但立體感十足，體驗非常不錯，小朋友也十分開心。一天去多處地方，十分充實，又不算太吃力，旅遊體驗很不錯。

另一天本來安排了三個景點，就是天文科學館、兒童樂園與士林夜市。當日慢慢地享受完午餐，再步行到天文科學館，在那裏逗留時間很長，而兒童樂園關門時間為晚上6點，所以天黑後就直接到士林夜市，沒有去兒童樂園，全日就只去了兩個景點。

天文科學館內的一般參觀項目不算太特別，與香港的科學館差不多，小朋友在場內跑來跑去，每個項目都好奇地看看，時間過得很快。最特別是一個叫「宇宙劇場」的地方，我們看了一個以「多啦A夢」及「宇宙遊歷」作主題的立體電影，整個戲院像在一個大型球體內，看著宇宙時好似置身其中，尤其快速飛行時，真的有坐太空船的感覺。

士林夜市是世界知名的地方，以前未有到過，今次算是大開眼界。一邊掃街，一邊到不同店舖湊熱鬧，那裏除了路邊食店外，還有不少玩小遊戲的店舖，氣氛十足。小朋友又食又玩，成功放電，逛完立即搭的士回酒店，超過十個捷運站的距離，的士收費只是270台幣，不用70港元，快靚正。

到台北之前看過一些YouTube影片，見到有KOL教路一家三口用1萬港元遊台北4日3夜，每個地方都慳到盡。我則認為，除非本身很鍾意慳錢，甚至慳錢能得到快感，否則太著緊成本控制，隨時會影響心情，有時更會輸掉時間成本，得不償失。