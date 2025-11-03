  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

03/11/2025

楊振寧逝世的反思

#理財智慧 #財識兼收 #理財 #楊振寧 #諾貝爾物理學獎 #偉人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，因病於2025年10月18日在北京逝世，享年103歲。他與同是華裔物理學家的李政道於1956年共同提出「宇稱不守恒理論」，因而獲得1957年諾貝爾物理學獎，成為最早的華人諾貝爾獎得主之一。

 

　　還記得楊振寧曾經接受一些訪問，形容自己的上一代是純中國人，而下一代已經是美國人，因為他們從小到大都在美國成長，連中文也說得不好，而他自己卻是半個中國人、半個美國人，因為上半生在中國長大，而下半生留在美國發展。到2015年2月，楊振寧始終放棄美國國籍，晚年於中國定居。

 

　　從身邊一位世伯口中聽到有關楊振寧的一些逸聞。話說楊振寧於70年代從美國返中國探訪，當時的中國科學頗落後，而楊振寧知道頗多美國科技機密，他更是中美斷交多年後首位回國的華裔科學家，達到外交層面的處理級別。當時美國本來不批准楊振寧探訪中國，怕他洩漏國家機密，最終依然容許他起行，但不可以帶任何文件。任何所謂的機密，他腦袋記得多少就多少吧。

 

　　到楊振寧探訪中國期間，他曾到清華大學演講。當時他嘗試以最顯淺的說話去作出演說，結果學生們依然聽不明白，這令他感覺當時中國科學水平與西方國家相差甚遠，本來留在中國的打算亦打消了。這些逸聞都是一些未被證實的小故事，未知世伯是靠口耳相傳得知，還是從一些訪問中看來的呢？

 

 楊振寧2015年放棄美國國籍，晚年於中國定居。(AP)

 

　　每當有偉人逝世，總令我反思人生。死有輕於鴻毛，有重於泰山，到底是輕於鴻毛，還是重於泰山，就看你這輩子做了甚麼好事。現今世代被列為偉人，至少幹了點事跡，逝世消息自然會在新聞報道出現吧。大家可以想想，自己過身時，大眾會有重於泰山的處理嗎？

 

　　環顧四周，即使今天看似位高權重，貴為大公司高層，甚至最高位的CEO，死後會有人理會嗎？假設幹活到60歲退下來，享受退休生活至80歲與世長辭，基本上以前的公司員工無人理會，因為離開公司20年之久，公司內早已無人認識了。即使於任職期間猝死，可能對該公司短期有點衝擊，但再過一兩年亦無人會記得。

 

　　所謂「鐵打的衙門，流水的官」，雖然工作上位高權重，但人走茶涼。當天與你鬥生鬥死的同事、經常被你差遣的下屬，可能於20年後，大家在老人院相遇，平起平坐地相處。今日對人好一些，不是更應該嗎？

 

　　能做到歷史人物，死後會有人懷念，是一個層次。這個層次，大多不是你現在每天花最多時間去經營的關係。歷史人物的層次絕不容易，包括偉人、各國領袖、改變世界的人物，還要在該領域坐上第一把交椅，排名第二已無意義。好似北韓第一把交椅是金正恩，第二是誰？利比亞前獨裁者卡達菲是第一把交椅，第二是誰？改變世界的傳奇企業亦然，人們會懷念Steve Jobs，但未必會懷念Tim Cook，因已落在不同層次。

 

　　有重於泰山的人生不容易，近年可以借自媒體幫忙。舉例，我們能說出多少位前天文台長的名字呢？林超英作為前天文台長，算是知名度十足。然而，他的名氣並非完全來自前天文台長這個身份，而是他退休後在媒體的曝光率。尤其透過自媒體的威力，的確可以令不少普通人對其他生命的影響力大大提升。

 

　　一個人逝世後，世人懷念他，證明他對世界有不少影響，一生算是相當有意義。然而，這並不代表普通人的人生沒有意義。曾經分享過（見連結），好好做妥自己身份，例如做好父母這個身份，已經很了不起。很多時，去到人生後期階段，才會驚覺這些身份才是對自己最重要。

 

相關連結：

【借「過客」心態講下人生觀】 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財智慧 #財識兼收 #理財 #楊振寧 #諾貝爾物理學獎 #偉人
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk