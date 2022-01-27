如何利用利是錢教子女理財？

祝各位讀者朋友虎年「新春快樂，如意吉祥」。

農曆年小朋友會收到利是錢，是教導如何處理金錢的好時機。在充滿物質消費誘惑的世代，避免子女利用利是錢過度消費，成為大花筒。

(iStock)

父母應該盡早做好親子理財教育，透過利是錢的適當教導，孩子有機會愈早建立良好的理財習慣，因為利是錢教得好可以培養良好理財習慣及減少親子摩擦，鞏固親子關係及互信。

利是錢主要是訓練耐性及規劃。與大家分享以下三個重點：

一，根據財政實際情況，因「財」施教

根據家庭財政狀況，例如財政緊絀的家庭可以告訴子女，父母需要用收到的利是錢補貼支出，所以不能給子女使用；中產家庭可以可以把部分利是錢給孩子，學習處理金錢。

不論高或低收入的家庭，父母應為子女開設兒童戶口，可以慢慢教孩子儲蓄的概念。透過逐年儲下的金錢，以及從存摺簿看到的存款銀碼滾儲（利息雖少但還是有），教導小朋友利息及等待的概念。

二，按子女年齡，因「材」施教

建議應根據孩子不同年齡階段、認知發展，處理利是錢的方法如下。

（i）兩歲前，不用講錢。在日常生活中父母多提到「唔好浪費食物，食唔曬唔好叫咁多」，建立「珍惜，不要浪費」這個概念已經足夠了。

（ii）5歲前，先為子女儲起利是錢，因為這年齡的小朋友仍然未完全建立錢的概念，他們可能「鍾意銀仔多過紙幣」。但父母還是要多溝通，讓孩子知道先替他們保管及簡單相討未來利是錢的處理方法（為了減少猜疑或爭拗）。

（iii）6歲後，孩子升上小學，透過與朋輩互動、可能會買零食，會開始培育對金錢的概念。這時父母應連同過去儲起的利是錢，與子女一起溝通，計劃怎樣處理。

（iv）9歲後，等升上四年班才逐步讓孩子處理利是錢（但不是完全放手），因為他們對金錢的概念有多些認識。開一個聯名戶口，每年至少告訴孩子兩次，這筆錢有利息/複利和會慢慢增長（為了培養等待）。

（v）12歲，如果父母懂得投資，可嘗試和孩子一起「做少少投資」，目標揀指數成分股或收息股，教導投資是要等待的，但要教小朋友真實的投資情況，不要為了面子而隱瞞。

三，定好規矩

（i）訓練耐性，利是錢主要是培養耐性，作長遠理財規劃的準備。例如當孩子想多買一樣東西，不論是需要還是想要，也要等一段長時間例如半年後或更長。

由於利是錢及零用錢一般是孩子最早接觸到的金錢，所以希望透過利是錢，教導孩子學習「先儲後使」，有錢時應先儲蓄、然後才消費，藉此培養耐性，等待與理財很有關係。

（ii）規劃，培養孩子買東西前要習慣先想想要買甚麼（例如清單）和是否過多。建議一些做法（i）保持收入與支出平衡，要求子女先將利是錢（與零用錢一樣）用「先儲後使」的方法，才決定怎樣用。（ii）接著，就算有一件玩具好想買，都要等待，慢慢儲錢，明白並非喜愛便立刻要買。（iii）當利是錢達到一定金額，可以用來買東西/投資/其他用途，但說好要先得到父母的同意。（iv）利用部分利是錢助人，學習分享。

總結：雖然不同父母有不同方法處理利是錢或零用錢，但任何時候也應以簡單為原則，按部就班及不要與孩子的表現掛勾，也不要同時間教過多東西。否則只會令他們混淆，容易造成困擾，未見利，先見害，增加親子問題。相反，如果理財教得適當，親子關係也會改善，保持良好。