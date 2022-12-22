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22/12/2022

學懂理財，對孩子的一生有甚麼影響？

#理財
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　（想先同大家分享一個好鼓舞的消息，收到一位母親傳來兒子學校的作業，她的兒子在小學四年班時上了4S課程，一年後升上五年班做作文，提到學習4S課程後的改變，將學會消費的抑制消費衝動及先考慮是否需要，如果不是就不要買，很高興學生在生活上將學到的理財知識用出來，這是家長給我們最好的禮物，感謝）

 

　　回答家長問學懂理財，對孩子的一生有甚麼影響？研究指出，家長、教育界、僱主及社會均視理財能力為重要的生活技能。理財能力是指多些儲蓄，在預算內消費，準時還清債務及負責任投資等。

 

　　在年幼時學習理財，對孩子長大後的生活及心理質素均有裨益。研究顯示較高的理財能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等。相反，缺乏理財能力的人不單財務壓力較大、生活滿意度較低、心理健康較差等。


　
（iStock）


　　理財啟苗相信，培養學生的理財能力，是決定其個人，以至社會未來發展重要的一環，故此在2015年起推廣理財教育的工作。

 

　　4S課程（4S Programme)是一個有系統和實證有效的理財課程，我們希望兒童及青少年有效學習，幫助他們建立正確的理財態度和金錢價值觀念，明白「資源有限，欲望無窮」及「要珍惜，不要浪費」。長大後不論收入多少，財富多寡，只要能夠適當地管理財富，青少年便能減少生活上財政壓力帶來的生活擔憂，更能掌控自己的人生。

 

4S課程的獨特性及有效性

 

　　「4S課程」融合經濟、理財和品德的元素，以教學法製定及教導四個重要理財概念：有效儲蓄 (effective Saving)、精明消費 (wise Spending)、分辨投機與投資 (distinguishing investment and Speculation)，及與人分享 (Sharing)。

 

　　根據青少年的年齡發展需要和認知，課程分為中、小學版本，小學課程共有10節，中學共有12節，每節為一小時，兩者的內容章節及教學方法不同，但理財和品德的概念沒有分別。

 

　　理財啟苗聯合創辦人李錦於香港教育大學在2018年進行了一項關於4S課程能否改善香港中學生的理財能力與相關心理質素的準實驗研究【香港中學生4S理財課程成效研究報告】，以混合設計方差分析 (mixed ANOVA) 探討干預組及對照組時間的差別，並於2020年10月發佈研究結果。

 

　　研究共有5間香港中學250名平均年齡12歲的中一生參與，結果顯示修畢4S課程後，學生的理財知識、態度及行為上均有顯著提升，更能延遲滿足（為未來打算）及更懂得分享和感恩。

 

　　小結：正確的理財態度及理財能力應包括培養耐性/延伸滿足，明白「資源有限，欲望無窮」；除了學會儲蓄，消費，分享助人，也應明白投資及懂得分辨投資與投機的重要，為了對抗通脹，保障生活質素和避免不必要的損失。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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