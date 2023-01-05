學習理財如何有助提高孩子的心理質素？

家長知道學習理財非常重要，但想了解如何有助提高孩子的心理質素，當中的關聯是甚麼？

研究證實理財能力和心理質素有明顯關係，理財能力是指多些儲蓄，在預算內消費，準時還清債務及負責任投資等。

理財能力和心理質素的關係，我們以4S課程的其中儲蓄環節講解。首先讓兒童及青少年了解儲蓄的重要，不單是為了應付日常生活 （衣、食、住、行），更重要是為了減少生活擔憂，故此要以備不時之需。

教理財不是先講錢

要做到理財能夠提高孩子的心理質素，首記理財不是先講錢，教理財要按部就班，開始時不是教儲蓄、消費或賺錢，而是首先建立孩子要懂得「要珍惜，唔好浪費」的重要概念。

(istock)

要達到持續的效果，理財三部曲：

（一）首先要建立孩子「要珍惜，唔好浪費」，因為缺乏了這個重要概念，改善理財能力便會事倍功半。

（二）接著要培養耐性（延遲滿足，為未來作打算），帶出耐性的重要和好處，建立良好理財態度及正確金錢價值觀。研究顯示有耐性和感恩的人更能規範自己行為及為未來打算，我們列出改善儲蓄和消費兩個例子：

（i）透過課程設計的活動：洗手、種植、儲蓄表格、訂下目標、小組討論、個人反思及問答等，從理論與實踐中讓孩子明白及鞏固儲蓄及耐性是理財中最重要的一環。

（ii）除了儲蓄，再以消費說明，每人有不同的消費原因，但很多是因為消費衝動。學習延伸滿足能夠讓人在消費前多想一想，冷靜下來，抑制即時滿足及有效控制過度消費，避免變成浪費及養成陋習。



（三）最後才教導實際有效的儲蓄方法「先儲後使」。

讓孩子明白在即時滿足和延遲滿足之間作取捨，多為未來作打算，研究顯示理財能力和心理質素有明顯的關係。

較高理財能力的人生活滿意度和心理質素較高

研究顯示擁有較高理財能力的人，除了生活滿意度較高，在正面和負面的心理質素和缺乏理財能力的人有明顯分別：



（一）正面的心理質素表現較好：擁有較高理財能力的人會較為樂觀，抱有希望和較好生活滿意度。

生活上的例子：兩個三人家庭，一個月入$40000，另一個$50000，本來高收入的生活滿意度較高，但卻沒有儲蓄，更欠銀行貸款，相反較低收入的家庭每月有儲蓄。倘若其中一個家庭的收入下降，沒有儲蓄的家庭便會出現不同的財務及財務相關導致的情緒或心理問題。

（二）負面的心理質素會改善，擁有較高理財能力的人會較少焦慮，較少失眠，較少心理困擾。

生活上的例子：生活上的困擾，例如生活拮据，較易受到財務上困擾，家庭問題也因金錢而引起， 甚至對子女產生內疚感，自覺沒有能力給子女一個好的教育條件。

最後，研究顯示高負債會使人自尊心下降，整體而言有較高的壓力。

小結：我們不能忽略教導子女正面理財行為，因為單靠學習理財知識是不足夠的，研究指出理財知識的提高與實際理財行為之間沒有明顯的的關係（低與1%的關係）。