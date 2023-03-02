02/03/2023
先溝通好，才讓子女接觸金錢
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation
Email:childfinancialeducation@gmail.com
Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄隔周四更新
一位家長的問題：
「李生你好！我聽朋友說你的孩子理財教學課程很好，我想請教一下。我是三子之父，希望兒女可盡早學習理財知識，請問應該看facebook那個影片或參與哪類課程？」
「我的孩子分別讀中三、中二和小二，大的兩個孩子開始有自己的零用錢，每周有三百元包括車錢和午飯錢，但大仔常常也不會用，只會存起來。二仔卻全部花光，不太會分配金錢，吃飯後還會到Pacific Coffee買杯凍飲。最小的那個沒有零用錢，但他很愛買東西，無論價格怎樣也要買到。我們和孩子沒有任何約定，希望給他們自由去分配零用錢，我和朋友交談中（他是我舊公司的CFO），他提議我可看看你的網頁，有教導孩子投資與金錢運用，看看有沒有一些內容可給孩子看。謝謝」
讓子女使用零用錢或者利市錢前，父母應先和他們定下規則如何處理，對孩子有深遠的影響。父母千萬不要忽略愈早和子女溝通，要他們答應要求，才開始實行，百利無一害。
父母給子女零用錢或利是錢，有著不同的原因及期望：例如希望他們學習儲蓄、分配零用錢和利市錢金錢，應用則用等。
這樣的想法正常不過，但重點是在子女接觸金錢前，父母有沒有先和他們約定使用金錢的規則，還是等待問題出現才教導／矯正，或者等有空的時候才去教，是否過遲？分享親子理財的四大原則，子女接觸金錢之前，先和他們溝通好。
（istock）
先溝通好，才讓子女接觸金錢
（一）教兒童／親子理財不能作斬件式（piecemeal）及沒有明確方法的教導，例如只提醒子女要儲蓄或只要不花光便可以。
（二）教兒童／親子理財應該有系統性及全面性（systematic and comprehensive），從儲蓄、消費、投資與分享、金錢的意義及作用等灌輸，不應只教一樣。
（三）要根據兒童的年齡發展認知來教導，不能操之過急，按部就班。例如開始在幼兒期建立「要珍惜（食物），不要浪費」的概念。父母不用說，只需做好榜樣。到升小三時給零用錢前要提醒要「先儲蓄，後消費」，升上高小時才灌輸簡單但正確的投資態度，父母做榜樣，最好讓子女一起參與。
（四）教理財（所有年齡）時應採取中庸之道，教理財應該是令子女習慣儲錢（部分儲、部分用、先儲後使）及適當地運用金錢（先分配、後消費）。千萬別對子女說「你可以任意用給你的零用錢，只要不超這個數目便可以了」，又或者「如果你完全不用你的零用錢，再獎多50蚊給你」。
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