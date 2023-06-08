金錢只是一個裝飾？冇錢也可以生存？

父母應讓孩子通過學習，方能逐步建立孩子良好的理財態度及正確的金錢價值觀。

父母應讓孩子通過學習，例如買一串8元的魚蛋，父母不要直接畀錢，應把錢給5歲的孩子讓他購買。實踐方能逐步建立孩子良好的理財態度及正確的金錢價值觀，與大家探討應如何教導孩子。

我們在親少年講座/課堂中曾遇到一些很特別的理財態度/觀念，一位14歲學生從小將全部錢儲起存入家中的夾萬，一元也沒有拿出來用；一位小六生覺得錢只是一個裝飾，冇錢也可以生存，所以認為金錢和理財不重要。



（istock）

以上兩個的問題大嗎？

這兩個例子有相同之處，雖然父母有給孩子零用錢，但沒有囑咐要先花自己的零用錢，每次也是由父母代付，讓孩子把零用錢留待將來買喜歡的東西，他們認為這樣做法可行。

雖然我們不清楚這兩個學生父母是如何教子女理財，但從過去接觸眾多家庭及父母，原因包括父母認為子女的年紀還小，長大一些才教；夫妻在理財態度上有很大的分歧，沒有共識來教導；更大原因是父母工作，沒有時間教導；受疫情關係，孩子不用上學，更加沒有機會學習用錢...導致子女對錢沒有概念，甚麼麼也不懂。

無論怎樣，這兩個理財例子確實出了問題，令人擔心。因為如果孩子將全部錢儲起，或者認為金錢不重要，那麼他們長大後的理財觀念及行為有可能偏差，可能會影響生活及心理質素，社交行為等，需要改正。

建立良好理財態度

例子一

我們先從學生的角度了解原因，同學說買東西時父母會付款， 所以他自己不用錢。這可能是父母的責任，導致他「有入冇出」將所有錢儲起來，延伸兩個問題：一，孩子錯失學習怎樣分配金錢的機會，如果繼續這樣，長大後也不懂適當地處理金錢；二，孩子沒有學習任何運用金錢的方法，連銀行也不信任，莫說將來會做投資保值。

給父母的建議：

1）有責任改善親子理財的教導方法，首先放手，鼓勵及教導兒子如何分配零用錢，例如先儲起部分，然後才用。

2）讓孩子明白學習理財的重要，通過實踐處理金錢，才懂得分配，珍惜及與人分享等，同時培養責任心。

3）教導孩子有關通脹的影響，告訴他們過去四十年的通脹，令原本$100的購買力減少70%，到現在只剩下$30的購買力，所以不能只把錢放在家中（看似不會蝕錢但給通脹蠶食）或銀行（低利息抵抗不了通脹）。

父母應讓孩子通過學習，方能逐步建立孩子良好的理財態度。

建立正確的金錢價值觀

例子二

孩子為何會認為金錢只是一個裝飾的想法呢？

同學說因為父母支付所有開支，自動定期給零用錢，不用他費神，也從沒有教他怎樣處理金錢，同學說金錢好像和他沒有關係，所以認為錢只是一個裝飾。

我們告訴同學錢是有用的，在社會生活是需要用錢，請他反思/想一想：

1）即使現在還未工作賺錢，但家庭開支（衣、食、住、行），他的學費、書簿費等，是否需要金錢呢？

2）是否以為將來只需要賺少少錢，找政府及志願團體的幫助，所以便不需要金錢？

3）如果他有理想，例如去一個長途旅行或學習一樣東西，如果沒有足夠金錢，是否不能做到？

給父母的建議：

1）應教導孩子金錢的重要性，現代社會不能「買嘢不用付款」，搭車、買麵包需要錢，睇醫生也要錢，雖然可以依賴政府的醫療，但可能要等幾年才得到診治，所以錢是很重要。

2）告訴孩子如果認為金錢一點也不重要，日後可能沒有動力和勤奮去賺錢，不能發揮所長，沒有人生目標，父母當然不希望他們這樣。

3）應教導孩子正確金錢價值觀，金錢重要但要有耐性及合法賺取。

4）最後告訴孩子金錢絕對不是裝飾，是必須的，不論買任何物品或服務也需要金錢。

理財應採取中庸之道

父母應讓孩子通過學習，方能逐步建立孩子正確的金錢價值觀。

教孩子理財應採取中庸之道，要懂得分配金錢，要適度儲蓄，有需要就買，做個負責任的投資者，與人分享等。有錢時不要做大花筒（花光）或者守財奴（一毛不拔、全部儲起）。如果孩子有偏激的想法，我們需要盡早將他們的觀念糾正過來。

換句話說，要學習如何平衡自己的收支（例如見到有折扣的物品，例如原價＄250減了一半，但沒有需要就不會買）、按時付款（明白延遲還款導致高利息的負擔，影響生活質素），學習基本財務知識（不容易被人誤導）。

研究指出有良好理財能力的人有較好的生活及心理質素，對個人及社會更有裨益。

