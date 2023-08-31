以一個行為改變模型的理財研究課程，顯示教導耐心等候的實證成果

4S課程建基於行為改變模型，在中、小學教導耐心等待，實證有效。

我們的研究分三個時段，在每個時段兩批學生都報告了自己的理財知識、理財態度、理財行為、感恩和延遲滿足的能力；另外，母親們報告了他們孩子的理財行為。

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與對照組（等待名單）的學生相比，干預組/上堂的學生在參加 4S 計劃後表現出更好的積極理財行為增長。青少年們獲得了更多與理財相關的知識，對資金管理有了更好的態度及行為，有更高的延遲滿足能力，更懂得感恩。

我們將延遲滿足作為 4S 課程的一部分，因為研究指出延遲滿足的能力對於調節一般的行為（Hoerger, 2011 年），尤其是控制衝動購買（Norvilitis 和 MacLean, 2010 年）至關重要。

4S課程根據青少年的發展及認知需要，以教學法（pedagogical method），每星期一節課，每節一小時，共12節。除了知識，課程包括多項活動遊戲，學生投入時間和精力，在過程中學習提高延遲滿足的能力（包括耐性等待，即時或長期滿足、回報），例如：

1/ 在第一節課中，學生們會參加一項洗手活動，他們通過一瓶水的一個小孔慢慢地洗手，而不是通過普通的水龍頭。通過這次活動，學生們了解耐心等待能夠如何節省資源，延伸將之用在生活上。

2/在第三節課中，學生們分配一些香葉的種子，教導要澆花、吸收陽光等照顧工作，體驗付出與收入，輕鬆地學習耐性等待，香葉需要等八個星期成長才能食用。

3/在第五節課中，幫助學生處理他們即時滿足的衝動。學生們學習「停止、呼吸、思考」的技巧的三個步驟，可以用來避免衝動購買。首先，學生們將目光從他們想買的東西上移開（轉身）。其次，學生緩慢地吸氣和呼氣3次，每次4-6秒（慢慢深呼吸三下）。第三，學生告訴自己現在不需要買東西，一周後再考慮（7日後再算）。導師在全班面前示範了兩遍，請兩名學生進行角色扮演，並讓全班同學「評分」，鼓勵同學投入參與。在過程中學習耐性等待，控制即時滿足。

4/在整個課程期間要求學生填寫收入和支出表，讓他們跟踪及覺察自己的儲蓄和支出行為輕鬆地學習耐性等待。以便在課程後期（等待9-10個星期）可兌換遊戲時間和小禮物的優惠券。這填表格的活動對於幫助學生理解和體驗延遲滿足以實現長期目標的重要性非常有用。

透過遊戲學習，學生印象加深，研究顯示在課堂外也會使用出來。

我們的研究表明，理財教育對香港的中、小學生實際是可行的，不會影響他們在繁忙的日程中學習的課程。值得注意的是，我們使用自我報告(student self-report)和母親報告(maternal report)來衡量學生的理財行為，這兩者都表明了明顯相同有效的變化。

培養青少年，改善即時和長期的延遲滿足

根據 Joireman 等人(2012)的研究，長期延遲滿足，考慮將來，例如為未來儲蓄，更有可能促進健康的行為。而管理即時延遲滿足，滿足現在想要，例如衝動購物，可能減少負面的理財行為。

將長期及即時延遲滿足的成果推廣到理財教育中，更高長期延遲滿足可能有效促進積極的理財行為，例如為未來儲蓄。而即時延遲滿足可能有效夠減少負面的理財行為，例如減少衝動購買，導致卡數負債度日。

因此，即時和長期延遲滿足技能可能對促進學生理財能力的發展很重要。

小總結：理財教育者應該探索如何培養青少年的同時，也應該加入提高即時和長期的延遲滿足的元素。

下篇續討論明白耐心等待對青少年的好處和未來發展的重要性，建議將其融入理財教育。