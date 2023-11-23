23/11/2023
加密貨幣不宜作為投資
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation
Email:childfinancialeducation@gmail.com
Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄隔周四更新
加密貨幣只是一小撮人的搵錢工具，它只有一個透明度就是價格，但是價格升跌的原因完全沒有任何依據，【比美元（In God We Trust）更加冇譜，】 可以用黑箱作業來形容。
筆者聽到投資加密貨幣的原因是為了賺快錢和好好炒，但卻不知道為何賺/蝕錢， 只是靠運氣。
但同時更多人說：
1/想試下；
2/跟隨名人買入；
3/不信任現存的金融制度，以行動表示反對；
4/用來教學生/子女。
以上的想法很奇怪，很難理解，因為投資只得一個原因，就是為了賺錢，沒有其他理由。
投資最緊要是對自己負責，因為錢是自己，我們需要金錢來生活，也要應付通脹，但是要有耐性，做功課和有派息的產品為大前提。
(Shutterstock)
正如巴菲特對評論加密貨幣的評論，取自CNBC網上：
「你買一個農場，每年都會檢查你的儲量糧食，糧食的價格，收成狀況是否良好，即是說你可以睇到你的資產，以及它為你帶來的價值。當我們做生意，我們會關心能賺多少錢，並根據價格衡量... 但如果你買的是非生產性的資產，好像加密貨幣，就只能期待有人可以出更高的價格買，然後期待下一個買家買，將價格推高。因為比特幣只得限定的數量，這個資產本身不會出產其他價值的，理論一直轉手吸引更多買家令價格升上去。另外，因為很多人不了解所以感覺好刺激，相比穩賺固定4%債券，變得不吸引。對加密貨幣，在他看來都是假的。」
筆者認同巴菲特的看法。
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