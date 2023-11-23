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23/11/2023

加密貨幣不宜作為投資

#理財 #加密貨幣 #巴菲特 #非生產性資產
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　加密貨幣只是一小撮人的搵錢工具，它只有一個透明度就是價格，但是價格升跌的原因完全沒有任何依據，【比美元（In God We Trust）更加冇譜，】 可以用黑箱作業來形容。

 

　　筆者聽到投資加密貨幣的原因是為了賺快錢和好好炒，但卻不知道為何賺/蝕錢， 只是靠運氣。

 

但同時更多人說：

1/想試下；

2/跟隨名人買入；

3/不信任現存的金融制度，以行動表示反對；

4/用來教學生/子女。

 

　　以上的想法很奇怪，很難理解，因為投資只得一個原因，就是為了賺錢，沒有其他理由。

 

　　投資最緊要是對自己負責，因為錢是自己，我們需要金錢來生活，也要應付通脹，但是要有耐性，做功課和有派息的產品為大前提。

 

(Shutterstock)

 

　　正如巴菲特對評論加密貨幣的評論，取自CNBC網上：

 

　　「你買一個農場，每年都會檢查你的儲量糧食，糧食的價格，收成狀況是否良好，即是說你可以睇到你的資產，以及它為你帶來的價值。當我們做生意，我們會關心能賺多少錢，並根據價格衡量... 但如果你買的是非生產性的資產，好像加密貨幣，就只能期待有人可以出更高的價格買，然後期待下一個買家買，將價格推高。因為比特幣只得限定的數量，這個資產本身不會出產其他價值的，理論一直轉手吸引更多買家令價格升上去。另外，因為很多人不了解所以感覺好刺激，相比穩賺固定4%債券，變得不吸引。對加密貨幣，在他看來都是假的。」

 

　　筆者認同巴菲特的看法。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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