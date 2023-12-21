21/12/2023
展現新奇事物對幼兒的好處，輔以大學實證為本的家教貼士
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
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Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄隔周四更新
我們輔以香港教育大學「兒童與家庭科學中心」實證為本的家教貼士，與父母探討如何幫助幼兒期的子女。研究指出透過展現新奇事物，帶來孩子長遠的好處，包括提高學習成效，幫助成長，幫助他們成為家裏的科學家。
Fredrickson （2001）提出的「擴展與建構理論」認為正面情緒可以擴展孩子想做的事，從而建構孩子的知識和技巧。感到興趣的孩子，會主動探索身邊的事物。
重點是，父母能否為孩子展現新奇的事物，刺激孩子的興趣，幫助孩子主動學習嗎？
（Shutterstock）
我們曾經講過求知的精神對於兒童的學習進程非常重要，孩子找到興趣便會主動學習。當他們不怕失敗，積極主動投入學習，經多番嘗試成功帶來滿足感，便會更投入學習，良性循環。
日常生活中，很多事物對孩子來說都是新奇的現象例如磁鐵可以吸起萬字夾，靜電可以吸起碎紙，含羞草遇到觸摸會收起葉子，變色龍會隨著環境而變色，毛毛蟲會慢慢變成蝴蝶等。
家長可以從這些新奇事物出發，刺激孩子對四週的人、物和事的興趣，並和孩子一起探索背後的原理，幫助孩子成為家裏的「小科學家」！
研究指出孩子的求知慾在升上幼兒高班時（約五歲）開始出現，但在幼兒時父母父母也可以開始教導，多展現新奇事物會令子女更加得益。
總結：展現新奇事物對教養幼兒的好處，父母應該多嘗試。當然，每一個孩子都是獨特的 ，並沒有一種辦法可以教好所有孩子。
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