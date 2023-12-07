保障散戶投資者，加密貨幣應受監管

香港要保留金融獨有的優勢，要做到廣納百川，吸引不同地區的資金，才能繼續發揮國際金融中心的作用。

監管機構在鞏固金融地位及創新要有能力及承擔，除與各界別保持密切聯繫、溝通，更要做好把關的角色，發展電子貨幣不在話下，也要積極應對加密貨幣的迅速崛起。

創新科技及知識對社會未來發展很重要， 區塊鏈技術本來是很好的，但是給小部分人用在一些創新投資產品， 美其名解說讓投資者多些選擇，卻全為一己私利。加密貨幣只是一小撮人賺超級大、快錢的一個機會，一般散戶往往成為他們的踏腳石。

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加密貨幣沒有實質資產掛勾，不是生產性資產，沒有透明度，也缺乏監管；唯一吸引人便是它的神秘感和大波動（有得賭），難怪愈來愈吸引了。

雖然網絡上的監管舉步維艱，艱深路遠，但是仍然需要監管及加強教育。否則就像讓核彈技術流落到民間，待出現問題時便一發不可收拾，十七世紀荷蘭的鬱金香狂熱就是這樣發生的，希望不再重現。

除了嚴重影響經濟，破壞金融體系，影響民生，到時受傷害最大還是散戶投資者，金融監管者的其中重要角色、功能不就是要保障散戶投資者嗎？