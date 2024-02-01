  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

01/02/2024

不要做壞的理財榜樣

#理財 #親子關係 #親子理財 #親子教育 #理財智慧 #家長 #理財觀念 #助人 #儲蓄 #榜樣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　過去8年，我們跟50多間學校合作教導4S理財課程，讓超過6000名中、小學生學習理財。然而，孩子們的理財觀念依然會非常受到家長們的影響。因此，家長都需要以身作則，才能讓孩子們有正確的理財觀念。以下是一些壞的理財榜樣，家長們千萬要留意：

 

　　1／經常換手提電話／電子產品，用了不到半年的電話給讀五年班的兒子，自己買一個新的型號。

 

　　2／不停買文具、書包和衣物給女兒， 在課堂時間請假為了帶女兒出去玩。

 

　　3／不打算教子女理財，因為不想他們覺得「窮」。

 

　　4／母親經常買一些價值數萬元的手袋，因為會升值，又可以用，以為一舉兩得。

 

　　5／給12歲的女兒買名牌手袋，等她習慣用。

 

(Shutterstock)

 

　　6／花光所有花紅，沒有儲蓄。

 

　　7／沒有任何分享助人的習慣，反而說這是他們（需要幫助的人）的問題，與己無關。

 

　　8／在理財態度上有很大的分歧，缺乏共識令子女無所適從。

 

　　9／整天口裏談金錢，比任何事都重要，令子女以為金錢是唯一，以錢掛帥。

 

　　10／以為有錢便是萬能，例如看輕他人，或者不懂尊重。

 

　　金融借貸的業務很好做，從事金融借貸的朋友說，市（經濟）好時，很多人因為收入增加／穩定，或者樓價升了向他們借錢（二按或加按），因為想花費多些，換車或其他。這種情況有點像80、90年代的美國樓價升了，由10萬美元升到40萬美元，業主不停加按，借貸消費，最後樓市崩潰，加上失業，很多人徬徨無助，失去家園。

 

　　相反，即使經濟差時，收入減少，為了維持家庭開支或者有些支出不能減少，例如子女教育開支，所以同樣需要借錢。有需要借錢是應該的，但是為了滿足即時慾望或面子問題，是很不應該的。

 

　　沒有人希望壞事情發生在自己身上，但是良好的理財態包括不應任意借貸，多為未來打算，有儲蓄習慣，這樣能減少生活上的擔憂，生活滿意度更高。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財 #親子關係 #親子理財 #親子教育 #理財智慧 #家長 #理財觀念 #助人 #儲蓄 #榜樣

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk