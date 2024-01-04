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04/01/2024

給家長/老師有效的教學方式

#親子關係 #專注力 #考試 #溫習 #學生 #小學生 #中學生 #睡眠 #主動學習 #兒童
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　開學又是考試的季節，不少父母要求子女把握最後一秒溫習，凌晨一時還在做試卷，希望能夠拿到好成績。究竟這樣效果是否真的好呢？

 

　　研究指出最好的學習效果是學習一會後立刻進行測驗，然後交替地學習和測驗，例如用15分鐘學習，然後用15分鐘測驗，這樣的效果最好，適用於父母在家教導。

 

　　同樣在授課一會後立刻進行測驗，然後交替地授課和測驗，例如用15分鐘授課，然後用15分鐘測驗，這樣的效果最好，適用於老師/導師。

 

(Shutterstock)

 

　　另一個研究讓一個人分開在一星期內的多個時段去學習，並讓另一個人在一天內一氣呵成地去學習，再來比較兩者的學習成果。研究發現，相對在一天內學完，分時段學習的成效會更好，而且記憶會維持得更久。

 

睡眠與學習

 

　　父母如果每天要孩子完成額外的作業或活動而減少孩子的睡眠時間，要留意以下的研究發現了。在過去20年，腦神經科學家發現，睡眠對於鞏固學習成果又非常重要的角色。

 

　　研究發現到如果學生先睡一會再做測驗，成績會更加理想。睡覺可以鞏固學習成果，當我們在睡覺時，大腦仍在運作，它會重溫睡覺前發生過的事，這代表大腦正在學習。第二天早上起床，我們的技巧有所進步。雖然我們以為自己沒做過任何事，亦沒有刻意學過什麼，但在大腦裡，知識原來已經不知不覺地鞏固了。

 

　　研究又發現專注力有問題有時也跟睡眠不足有關，有時當小朋友的睡眠質素改善時，他們的專注力問題也沒有了，雖然兩者並非絕對有相關，但最重要的因素還是睡覺。

 

　　小結：認知科學家幫助我們了解學習能力的四大支柱，即是專注力、積極參與、改正錯誤和及鞏固學習。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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