給家長/老師有效的教學方式

開學又是考試的季節，不少父母要求子女把握最後一秒溫習，凌晨一時還在做試卷，希望能夠拿到好成績。究竟這樣效果是否真的好呢？

研究指出最好的學習效果是學習一會後立刻進行測驗，然後交替地學習和測驗，例如用15分鐘學習，然後用15分鐘測驗，這樣的效果最好，適用於父母在家教導。

同樣在授課一會後立刻進行測驗，然後交替地授課和測驗，例如用15分鐘授課，然後用15分鐘測驗，這樣的效果最好，適用於老師/導師。

(Shutterstock)

另一個研究讓一個人分開在一星期內的多個時段去學習，並讓另一個人在一天內一氣呵成地去學習，再來比較兩者的學習成果。研究發現，相對在一天內學完，分時段學習的成效會更好，而且記憶會維持得更久。

睡眠與學習

父母如果每天要孩子完成額外的作業或活動而減少孩子的睡眠時間，要留意以下的研究發現了。在過去20年，腦神經科學家發現，睡眠對於鞏固學習成果又非常重要的角色。

研究發現到如果學生先睡一會再做測驗，成績會更加理想。睡覺可以鞏固學習成果，當我們在睡覺時，大腦仍在運作，它會重溫睡覺前發生過的事，這代表大腦正在學習。第二天早上起床，我們的技巧有所進步。雖然我們以為自己沒做過任何事，亦沒有刻意學過什麼，但在大腦裡，知識原來已經不知不覺地鞏固了。

研究又發現專注力有問題有時也跟睡眠不足有關，有時當小朋友的睡眠質素改善時，他們的專注力問題也沒有了，雖然兩者並非絕對有相關，但最重要的因素還是睡覺。

小結：認知科學家幫助我們了解學習能力的四大支柱，即是專注力、積極參與、改正錯誤和及鞏固學習。