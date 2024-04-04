在理財講座中，筆者回答最多的問題是股票，其次便是年金，不論退休或40歲的投資者也都會問起年金的問題，所以今次詳細講解年金。

年金另一種叫法；自製長糧

年金（Annuity）屬於長期保險產品，用作退休養老之用，幫助投保人將資金轉化為長期穩定現金收益。定期（每年／每季或每月）給予現金，故稱之為年金；直至合約定明的時期屆滿，一般會「食」到過身，另一種叫法是自製長糧。

投保人留意如果提早退保，可能會引致損失，即取回的金額可能會低過已繳付的保費， 所以投保者要留意產品的特性和風險，確保自己有能力繳付全期保費及預留足夠現金以備不時之需。

一般的年金的好處是風險較少，無論市場情況如何，也可以領取一定金額直到過世，如果長命120歲，即使超過了投保金額，保險公司仍然需要一直支付。

一般常問問題：

甚麼時候適合購買年金？

在以下情況：

1／投資市場不穩定，例如股票市場不明朗；

2／不要求高回報，但求穩定及看到可預期的收益；

3／因為健康問題無法購買人壽保險；

4／希望退休後有長期穩定的收入 。

（Shutterstock）

年金有沒有分類？

答：有不同類別的年金可供選擇，談談兩類普遍的年金：

1／固定收益年金，基金保險公司扣除一切費用後，把投保人的資金投入比較低風險的投資產品，然後按合約以固定利率支付給受益人；

2／浮動收益年金， 屬於投資型年金／基金， 回報和風險較高，保險公司不保證投資收益， 所以支付年金的金額沒有保證，根據市場的情況而變化。

哪些人適合購買年金？

答：1／提早規劃退休計劃的人；

2／不懂投資／對股市等投資擔心人士；

3／覺得強積金不足夠退休。

投資者問切身的投資問題：

問：可否再解釋年金是怎樣運作，值不值得投資？

答：首先簡單解釋年金的運作，投資者將一筆金錢，以月供、年供或一筆過付款，交給保險公司、基金公司、銀行或證券公司等管理。金融機構將那筆錢集合起來作投資，然後在議定年期開始派發年金。

簡單來說，年金就是金融機構用我們的錢投資，把投資回報及本金加起來（扣除費用） 定期分發給我們。買入年金比持有現金或放把儲蓄放在銀行好一點，因為銀行利息實在太低。

問：年金適合甚麼年歲的人士買？

答：這和個人的投資／理財能力很有關係，因為不懂投資、太遲學習投資或已到達接近退休年齡的人，因為年齡越大，承受風險的能力也越小，可以選擇的投資產品便減少了。

對一個接近完全沒有投資經驗的人，年輕時沒有學習，臨近退休前也沒有學習，可能遲了。筆者認為以下情況是時候適合購買年金，為自己退休作打算：一、預計還有十年退休；二、家庭財政負擔已經差不多完結。

其實除了年金，也可以分散到債券，零息債券或債券基金（不要買評級低過B-的債券），分散是理財的不二之選。

問：請問即期年金（每月派發現金）是否適合70歲以上的老友記參與？

答：是適合的， 因為70歲離平均壽命85-88歲還有一段時間，需要投資收入應付開支，所以有固定年金收入總比存款利息高一些。如果擔心過身後的年金處理，可預先和金融機構訂立受益人的名字或寫好平安紙。