  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

02/05/2024

長者理財Q&A

#理財 #長者理財 #退休 #理財智慧 #長者 #公用股 #投資 #投資原則 #iBond #政府年金 #銀髮債券 #銀色債券 #醫療保險 #債券基金
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　問：以現時情況，怎樣能夠賺取6％的回報？

 

　　答：兩種情況，首先你是否有投資的經驗，如果是，你可以考慮買入公用股例如中華電力，過往派息利率達4%，每年派四次息，達到現金流的條件。如果加上股票價格上升2-3%，便可以達到6%的目標。留意中電的價格也會升跌，即是有風險，雖然波幅較小，所以長者要明白這一點才好選擇。

 

筆者認為，如果讀者完全沒有投資經驗，已到退休年齡便不適合投資股票，雖然股票不要碰，但仍有其他選擇（Shutterstock）

 

 

　　另一方面，如果你是完全沒有投資的經驗，現在已到退休年齡，便不適合投資股票市場了，即使投資債券或債券基金也有風險。

 

　　股票雖然不要碰，但有以下選擇，包括政府年金，房產逆按揭，ibond，銀髮債券，醫療保險等。

 

　　問：如何為投資做功課？

 

　　答：可以睇公司財務報表，特別是財務狀況及現金流，但對部分人會有困難。 或者學習睇圖表，但也需要長時間實踐和消化。或者學習一套買賣程式，但不是想像中簡單，不要隨便輕信。

 

　　投資做功課是必須的，但不是一天便學會，更重要是遵循重要的投資原則，例如長線及只買有派息的公司，能夠做到已很好了。以中電為例，過往息率4%， 一年派四次息，符合長者需要現金流。留意中電的價格也會升跌，即是有風險，雖然波幅較小，所以長者要明白這一點才好選擇。

 

　　問：有哪些債券基金適合長者購買？在銀行購買？

 

　　答：債券基金有不同風險回報的選擇，分高、中、低風險，當然退休人士或長者應該選擇低風險的債券基金， 即使回報（利息）較低，但風險也相對低，因為退休投資不希望受大損失。

 

　　買債券基金可以透過基金公司，銀行或證券行購買，如果透過銀行，可貨比三家，爭取較低手續費。

 

　　問：買了股票，債券基金，萬一突然去世，銀行會怎樣處理？

 

　　答：不論在銀行，證券公司或其他金融機構投資，可主動提出加一個受益人的名字。

 

　　另一方法，可考慮定立一份簡單的遺囑指定受益人。否則當過身後，金融機構會根據香港遺產條例把資產發還給親人。

 

　　問：退休人士適合攞錢出嚟做儲蓄保險計劃嗎？

 

　　答： 如果沒有其他選擇，一定要把退休金提出來，買儲蓄保險也未嘗是一個辦法。留意儲蓄保險如果有人壽保險成分，回報會被拖低，退休人士一般對人壽保險的需求下降，應考慮這點。

 

　　不論買儲蓄保險，儲蓄基金或年金，先看金融機構的過往回報表現和口碑，一定要先格價，選擇手續費較低的一家，要貨比三家，最後要分散投資到起碼兩間公司。

 

　　問：買大陸樓收租做投資好嗎？

 

　　答： 一般買境外樓有它的優點和缺點，優點可能是價錢較香港便宜，入場費較低；缺點是我們未必熟悉當地市場的情況，特別是細節。

 

　　買內地樓房要做很多功課，包括注意1／地點最重要，揀對城市也要揀對區，不能偏離市／區中心；2／能否出租，回報多少（以百分比計）；3／維修能否扣稅等。

 

　　長者要明白最主要目的是為了保值（對抗通脹）及有穩定現金流，賺升幅是額外的獎勵；長者應明白要投資增值便應該早十年或更年輕時做，退休後要轉為保守和審慎。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應
更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財 #長者理財 #退休 #理財智慧 #長者 #公用股 #投資 #投資原則 #iBond #政府年金 #銀髮債券 #銀色債券 #醫療保險 #債券基金
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk