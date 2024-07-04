04/07/2024
3至8歲孩子的社交發展
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
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親子理財
本欄隔周四更新
我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
以下內容摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》：
我們談談三至八歲孩子的社交發展里程碑。
（Shutterstock）
社交篇
3 - 4歲孩子的社交發展：
- 願意和同伴交談，例如說出自己的名字和喜好
- 能在大人的領導下參與遊戲，並遵守遊戲規則
- 能主動尋求同伴的協助，願意分享玩具
4 - 5歲孩子的社交發展：
- 能主動安慰和幫助別人，例如「你不要難過了」
- 能建立特殊的友誼，例如見到某位同伴會特別高興
- 懂得守規矩，例如在遊戲中接受「小數服從多數」
5 - 6歲孩子的社交發展：
- 願意接受遊戲的勝負結果
- 能向同伴解釋遊戲的規則，例如「玩遊戲一定要公平、要排隊」
- 能說出自己的優點與缺點
- 能坐好與家人吃飯15分鐘
6- 8歲孩子的社交發展：
- 與同伴比較的傾向變得明顯，例如小明拿到93分，我才拿到83分，我今次表現得不夠好
- 自我概念變得複雜，明白自己可能在某方面做得較好（例如認知）；在另一方面做得較差（例如運動）
按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】
由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合
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