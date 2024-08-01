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01/08/2024

3至8歲孩子的認知發展

#親子相處 #親子 #親子理財 #理財教育 #認知發展 #快樂教養 #快樂教養
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

　　以下內容摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》：

 

　　我們繼續談三至八歲孩子的發展里程碑，他們的認知發展概況。

 

（Shutterstock）

 

 

認知篇

3 - 4歲孩子的認知發展：

  •    能從兩件物件中分別大小、長短、軟硬，例如兩個玩具，一個大，一個小
  •    能說出幾種顏色
  •    能數出三件物件
  •    明白先後次序
  •    開始對日常生活有簡單的時間概念，例如爸爸回家不久，大家就會吃飯

 

4 - 5歲孩子的認知發展：

  •    能分辨有生命和沒有生命的東西，例如這隻貓貓是真的，另一隻不是真的
  •    能明白位置和速度等概念
  •    能數出十件以內的物件
  •    能指出四件剛才見過的物件

 

5 - 6歲孩子的認知發展：

  •    能按物件的大小、長短、高矮或闊窄排序
  •    能說出物件的顏色和形狀
  •    能做簡單的加減題，例如1+2=3
  •    開始能對事情作出推斷，例如預計事情的發展等

 

6- 8歲孩子的認知發展：

  •    能明白簡單邏輯，例如能夠將三、四塊拼圖連起來
  •    能更有效控制自己的注意力


按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

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