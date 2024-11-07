07/11/2024
從執筆方式中觀察孩子成長（一）
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
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Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄隔周四更新
此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
父母怎樣從執筆方式中觀察孩子成長。
上文提及， 每位家長都會期望孩子擁有獨立生活的能力，但沒有家長會寄期望一個兩歲幼兒自己洗澡，因為孩子根本還沒有能力去完成這件事。
心理學家於70年代發現，孩子的執筆方法可以分為三類（Shutterstock）
這個道理放在「洗澡」上就人人明白，放在「寫字」上就未必人人認同，心理學家於70年代已經發現，孩子的執筆方法可以分為三類：
1.手心向上式：孩子用整個拳頭包著筆並用整個手臂去移動拳頭。由於拳頭和手臂都有一定體積，所以孩子難以畫出精細的線條，更不用說在小方格裏寫字。
2.手心向下式：孩子用手指公、食指和中指去執筆，並用整個手臂去移動筆尖。雖然孩子控制筆尖的準確度比之前好，但仍難以通過手臂移動在細小的空間寫字。
3.三腳架式：孩子用手指公、食指和中指形成三腳架狀態去執筆，並用手指移動筆尖。三腳架式的執筆方法可讓孩子更靈活地移動筆尖，該孩子可以在細小的空間寫字。
下次繼續講從執筆方式中觀察孩子成長，父母應如何處理。
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