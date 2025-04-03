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03/04/2025

設定健康和快樂的教養目標 | 育兒技巧

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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄每月更新

　　很多父母都想自己的孩子八面玲瓏，多才多藝。

 

　　在理想的世界，孩子應該是頭腦好、成績好、脾氣好、人緣好、身體好、運動好。在這些「基本」技能之上，孩子應該還有「一技之長」，懂得樂器、跳舞、唱歌或者下棋。孩子還應該孝順父母、愛護弟妹、貢獻社會。於是，家長想盡辦法，出心出力出時間，為孩子打算，為孩子籌謀。

 

　　結果呢？父母經常覺得疲憊不堪，還自責未能做到最好。孩子抱怨沒有時間玩耍，慢慢還與家長頂嘴。真正是「可憐天下父母心」。

 

「可憐天下父母心」

 

　　我們去吃自助餐，雖然眼前有100種食物，但有時只能選自己覺得最好吃的食物吃。因為，就算我們硬著頭皮去吃，最後可能只是壞了肚子，得不償失。教養孩子亦都一樣，雖然我們可以在孩子身上培育100種能力，但孩子不是機器，孩子的時間亦都有限，有時只能在孩子身上培育我們覺得最重要的能力。

 

　　以下有10種能力，你覺得最重要的三種是甚麼呢？

 

1／與別人和諧相處

2／在學校得到好成績

3／遵守規矩，不要惹事生非

4／健康

5／快樂

6／與家人建立良好關係

7／懂得解決困難、處理衝突

8／頭腦靈活、「話頭醒尾」

9／懂得調節情緒

10／懂得理財

 

　　當父母選擇好後，回想孩子過去一星期的時間表，究竟有多少活動和你所選的三個能力有關？例如，你可能選了健康、快樂和在學校得到好成績，那麼，孩子在時間表中，除了溫習和做功課時間，有沒有自由遊戲和運動時間？

 

　　聯合國兒童基金會就建議，孩子每天最少有60分鐘的自由遊戲時間。美國衞生及公共服務部又建議，孩子每天最少有60分鐘中高強度的運動時間。如果孩子的日常生活沒有遊戲和運動這兩個元素，父母又是否能達到自己設定有關健康和快樂的教養目標？

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 

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