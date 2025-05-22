  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

22/05/2025

愉快教養｜培養舒適的靜觀態度

#理財 #親子 #親子理財 #靜觀 #家長 #舒緩壓力 #放下 #愉快教養 #育兒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄每月更新

　　近10年的心理學研究發現，靜觀（Mindfulness）對舒緩家長壓力很有幫助（Kil& Antonacci， 2020）。筆者自己的本地研究亦發現，家長愈懂得靜觀，與配偶和孩子的關係會愈好，而孩子的學習能力和自我調控亦會愈好（Cheung et al，2021；Lam et al，2021）。聽起來如此神奇的「靜觀」，究竟是甚麼呢？

 

培養舒適的靜觀態度

 

　　靜觀是指家長提高覺察，留心自己的想法和感受，並把注意力放於自己當下所做的事情上。無論自己的想法，感受和行動是甚麼，家長都接受自己，不加以批判，不加以評價，真正的「活在當下」。靜觀可以反映於家長的態度和行為上：

 

　　例如，家長因為孩子不聽話而感到生氣，甚至有「生舊叉燒都好過生你」的想法。這時候，家長可以提高覺察，留心自己的想法和感受（如：「我現在覺得很生氣，甚至有點後悔生了這個孩子」），並接受自己，告訴自己：「這些想法和感受都是我這一刻的體會，並無對錯之分，我接受自己在這一刻有這樣的想法和感受」。

 

　　有趣的是，家長愈能夠接受「人總會有負面情緒和負面想法」，反而更容易從這些情緒和想法中走出來（Alberts et al.，2012）！例如，家長洗碗時專心一致，把注意力放在水流的聲音、洗潔精的氣味、洗潔精泡泡的顏色、手指滑過碗碟的感覺等等。

 

將煩惱放下，專心做一件事

 

　　把生活中的煩惱暫時放在一邊，全心全意做一件事，就是所謂的靜觀活動。很多家長完成靜觀活動後，情緒變得更平靜，想法亦變得更澄明，於是更有動力去面對剛剛放在一邊的煩惱。

 

　　大家不妨回想一下，自己在日常生活中，在態度和行為上是否能做到「活在當下」呢？

 

靜觀是指家長提高覺察，留心自己的想法和感受，並把注意力放於自己當下所做的事情上（Shutterstock）

 

 

　　引述書中培養舒適的靜觀態度例子：「呼吸」

 

　　家長可以試試通過「靜觀呼吸」去培養靜觀：

 

　　家長找一個舒適的位置坐好，將背靠著椅背，挺直腰身。如果家長覺得合適，可以閉上眼睛。

 

　　家長將注意力集中在自己的呼吸上。留心胸腔和腹部的起伏，留心吸氣的時候胸口向上升，腹部脹起。呼氣的時候胸口向下降，腹部亦都向下降。留心胸腔和腹部的起伏，留心身體隨著呼吸的變化。

 

　　慢慢吸，慢慢呼。慢慢吸，慢慢呼。慢慢吸，慢慢呼。留心空氣進入鼻腔、穿過喉嚨、支撐起胸口，鼓起腹部。留心空氣離開身體時胸口向下降，腹部亦向下降。留心身體隨著呼吸的變化，身體好像知道需要多少空氣一樣，一起一伏。

 

　　如果家長的心裏有甚麼想法和感受，可以慢慢地、溫柔地將注意力重新集中在呼吸上，重新注意空氣的流動、身體的起伏。慢慢吸，慢慢呼。慢慢吸，慢慢呼。

 

　　家長留心整個身體各部分呼吸時的變化。留心頭部的感覺、留心膊頭的感覺、留心手臂的感覺、留心小腿的感覺。幻想整個身體都在呼吸。慢慢呼，慢慢吸。慢慢吸，慢慢呼。

 

自我關懷，才可以關懷孩子

 

　　通過不同的靜觀活動，家長會慢慢發展出一種「自我關懷」（Self-compassion）：家長在遇到困難和感到痛苦時，都可以像對待好友和親人一樣，以支持、體諒和理解的方法去對待自己。常聽見人說:「人要先愛自己，才懂得愛別人」，家長擁有自我關懷，才可以關懷孩子，關懷家人。

 

　　所以，家長可以每天都預留10至15分鐘的時間，讓自己進行靜觀活動，讓自己在這段私人專屬時間中排解壓力。

 

　　當然，家長亦都可以與孩子一起進行靜觀活動，通過對話和互動，把孩子的注意力放於「呼吸」、「進食」和「散步」上，幫助培養孩子建立靜觀的態度。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財 #親子 #親子理財 #靜觀 #家長 #舒緩壓力 #放下 #愉快教養 #育兒
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家：出於政治考量

22/05/2025 11:21

關稅戰

沒有綠線也沒有紅線，以色列的最後瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk