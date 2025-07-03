愉快教養｜用較正面的想法處理孩子的問題

上期講解如何改變自己的想法，今次與家長分享用較正面的想法，令到自己更加平靜，去幫助孩子處理問題。

這些較為正面的想法，通常都可以令家長的內心感到更平靜、更有耐性。於是，家長自然可以用更有效的方法去幫助孩子處理問題：

較為正面的想法，可令家長內心更平靜，自然可用更有效的方法去幫助孩子處理問題（Envato）

情景一 - 孩子因為不能去公園而發脾氣

較正面的想法：

- 運用積極聆聽：「爸爸知道你不能去公園，所以感到非常失望。」

- 幫助孩子放鬆身體：「爸爸現在和你一起深呼吸，先放鬆一下心情。」

- 讓孩子參與決定：「現在天氣真的很不穩定，我們現在真的不可以去公園。不過，我們可以在家玩遊戲。你想玩積木，還是畫畫呢？」

情景二 - 孩子不小心打翻了水杯

較正面的想法：

- 幫助孩子展望將來：「如果你下次吃飯時把杯子放於枱面中間，你覺得你會有果汁喝嗎？」

情景三 - 孩子花了很長時間還沒有完成功課

較正面的想法：

- 運用隨機教學：「 媽媽留意到今天你畀平時用多了時間做功課，是不是功課比較難？媽媽可以幫你嗎？」

- 運用「如果…就」：「 媽媽知道要做這麼多功課容易令人感到疲累。我想你自己對自己說：「如果我做功課中途覺得疲累，我就會站起來拉一拉筋再做！」」

家長與孩子的相處時間最長，所以最能幫助孩子學習！當家長看到孩子可以進步的地方，不妨對自己說：「真好！我現在就可以把握好這個機會好好教導孩子！我就是孩子最好的老師！」

家長用較正面的想法去理解孩子的行為，既可以減少自己的壓力，又可以用較正面的方法去支持孩子的成長，對家長和孩子都有好處！

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。