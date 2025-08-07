07/08/2025
愉快教養｜不可或缺的育兒共識
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation.org
Email:info@childfinancialeducation.org
Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄每月更新
照顧孩子絕不是一個人的責任。無論是媽媽或是爸爸，無論是否有全職工作，都應該在教育孩子上出一分力，盡力的同時，最佳的育兒策略就是先達成共識。
照顧孩子絕不是一個人的責任，最佳的育兒策略是先達成共識（Envato）
以下為大家列舉了一些教養孩子時可能會出現的工作，不知道你與配偶在這些工作上的分工有沒有共識呢？請以下列數字填寫表格去表達你和配偶的「期望」。
1：全部由媽媽負責
2：媽媽負責多一點
3：媽媽和爸爸一起負責
4：爸爸負責多一點
5：全部由爸爸負責
|
教養孩子的工作
|
媽媽想怎樣分工？
|
爸爸想怎樣分工？
|
讓孩子乖乖吃飯
|
|
|
安排孩子刷牙、洗澡、清潔
|
|
|
孩子生病時需要特別照顧
|
|
|
為孩子添置日用品、衣服、玩具、文具、書籍
|
|
|
處理孩子的紀律問題
|
|
|
處理孩子的社交問題
|
|
|
處理孩子的情緒問題
|
|
|
處理兄弟姊妹之間的問題
|
|
|
處理家傭與孩子之間的問題
|
|
|
處理孩子使用電子產品的問題
|
|
|
回應孩子「沒完沒了」的問題
|
|
|
講故事給孩子聽
|
|
|
與孩子玩耍
|
|
完成表格後，若然同一項工作的數值差異越小，表示雙方在分工上的共識越強。比如在「講故事給孩子聽」這一項中，媽媽填寫了1，而爸爸填寫了2，那雙方的共識比較接近。反之而言，數值差異越大，表示雙方共識較弱，比如說媽媽填寫了4， 爸爸填寫了1，那麼雙方就需要再進行溝通，各自表達一下希望這樣分工的原因，看看是否可以達成更有共識有的分工。
按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票