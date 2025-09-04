04/09/2025
愉快教養 | 如何成為優秀家長
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation.org
Email:info@childfinancialeducation.org
Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄每月更新
家長總希望孩子能健康愉快成長，除了養育孩子、使孩子溫飽外、在孩子的情緒、社交和個性發展中，優秀的家長還發揮以下四方面的角色:
一、培養「成長心態」
美國史丹福大學心理學教授Carol Dweck的研究指出，擁有「成長心態(growth mindset)」的孩子，相較於有「固定心態」的孩子， 前者更認為自己可以透過不同的經驗和努力，令自己進步和成長， 而後者則認為個人能力主要是天生的，較難改變。因此在面對挫折和不愉快事件時，「成長心態」能讓孩子明白自己可以透過學習及運用情緒管理的技巧，幫助自己平復及恢復過來。
二、充當行為模範
根據社會學習論(social learning theory)，孩子會經觀察模仿學到新的行為。研究發現，孩子多視家長為主要模仿對象，在情緒管理中，即使孩子知道有其他可能更好的策略，仍然會選取家長常用的策略。因此，要孩子做好情緒的自我管理，當家長感到情緒不穩，也需要恰當地運用合適的情緒管理技巧，來調節自己的情緒，成為孩子學習的模範。
研究發現，孩子多視家長為主要模仿對象（Envato）
三、授調節技巧
當家長自己出現負面情緒時，會運用合適的情緒管理技巧來調節自己情緒；同樣地，當孩子情緒波動時，孩子也可以運用情緒管理技巧來幫助自己處理情緒。家長在日常生活中，除了樹立為模範來讓孩子觀察外，亦宜向孩子教導及示範如運用不同情緒調節的技巧，而非留待孩子出現激烈情緒時，才指摘孩子不懂得控制自己。
四、引導自我調節
當孩子感到不開心、出現負面情緒時，很多時都不能夠及時想起自己早已學過的情緒管理技巧，因為思考所需的理智，已經被當時當刻的情緒淹沒。此時家長可先安撫孩子，再提點他運用學習過的技巧， 並與孩子一同深呼吸、想想其他開心的事情、提醒可以暫時離開現場等，引導孩子慢慢地調節自己的情緒。
按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
