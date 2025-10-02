如何促進孩子正面成長

每一位孩子都是獨特的，成長時會有不同的步伐，面對的環境亦各有不同，有的比較豐足，有的則相對窘困。心理學家當然明白當中的個別差異，因此在為個別孩子提供個人化的成長建議之前，我們不妨先認識促進孩子正面成長的大方向。

根據美國哈佛大發展中兒童中心(Center on the Developing Child)的建議，我們可以參考[二加一]的方向，即增加2大範疇的保護因素(protective factors)，同時減少另一方面的危險因素(risk factors):

「二加一減」的成長方式

增加一:孩子個人核心能力(+)

作為家長，當然會希望孩子「長大成人」，有獨立自主的能力， 將來成為一個有「自我決定」(self-determined)能力的人，能夠理性地決定自己的行為或想做的事。

研究指出有關的能力大多取決於孩子的執行功能(executive functions)。

增加二:親密人際互動關係(+)

人類是群居的生物，即使希望孩子有理性自決的能力，始終首先需要多年的關懷培育。

經歷多年的研究，哈佛學者建立了一套「接待與往來(serve and return)」的技巧，能增強成人與孩子的互動往來與關係。

（Envato）

減少一:不必要的壓力來源(-)

所謂「你有壓力，我都有壓力」，適度水平的壓力有助孩子健康成長，而如何去調節壓力的水平和應對，以及預防孩子因為過度的壓力而倒下，成人的工夫就相當重要了。

下期續。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。