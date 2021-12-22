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22/12/2021

跟股市保持「投資距離」

#理財 #股市 #投資距離
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    本欄每周三更新

    女子愛財

　　姊妹們，過去兩年（不經不覺，疫情到明年1月下旬就兩年了），我們聽得最多的一個詞語，可能就是「社交距離」！

　

　　無他，要對付傳染病，人與人之間確實需要保持距離，病毒才不容易傳播。但其實，我們跟股市也應該保持「投資距離」呢？！

　

（iStock）

　

　　上次提到，我的姊妺Mavis，過去兩年大部分時間都在家工作，變相多了時間看市，於是，見到一些股票跌了一大截，就心思思想撈底。去年初，股市仍然持續向上時，她的買賣尚算得心應手。

　

　　但今年以來，股市反覆向下，科技股更是重災區，Mavis的炒股能力就露底了。很多時，當她以為某股票已經跌夠，可以入市時。結果，買入之後還要跌，她又不想用短炒的方法處理（止蝕）。

　

　　結果，不多久，手上的資金都被套住了。幸好，Mavis也是膽小的，手上沒錢就會暫停買賣，而不會冒險用孖展或窩輪去追回損失。

　

　　「妳聽過投資市場的一句名言：『不要跟股票談戀愛』嗎？」我問Mavis。

　

　　「當然聽過，但人非草本，對於一些替妳賺過錢的股票，難免是會念念不忘的；相反，蝕過妳錢的股票，也難免會懷恨在心！」

　

　　「明白。事實上，如果妳對一隻股票熟悉，無論是基本因素或技術走勢，長短線都買它，確實較易賺錢，至少好過妳漁翁撒網，藥石亂投！」我也附和Mavis的看法。

　

　　「正是呢！有幾隻我一買就賺錢的股票，我會特別留意，多留意就多機會買，因為我感到，這是能夠『旺』我的股票！」

　

　　「其實，一隻替妳賺過錢的股票，或一隻蝕妳錢的股票，可能只是時機（timing）問題，買股票始終應該以它的實力和前景作最終考慮。如果只集中追買賺過錢的股票，或完全避開蝕過錢的股票，都容易令自己變得狹隘。因此，最重要是問自己，這次賺錢或蝕錢，背後原因是甚麼，是市況造成，還是股票本身的問題，還是兩者都有？」

　

　　「依妳的意見，我應該如何拆解這種心魔？」

　

　　「我認為可以這樣做，就是無論賺過錢或蝕過錢的股票，沽出之後，暫時不要再理它，跟她保持『投資距離』，待興奮或沮喪的心情過後，再冷靜分析該股票的質素有沒有變化，然後才決定是否乘勝追擊，還是王子復仇！」

　

　　「假設有隻股票早前由10元，一度急升至15元，現在回調至12元，妳認為這個水平便宜嗎？」我再問Mavis另一個問題。

　

　　「算便宜吧，因為它曾經上過15元。」Mavis不假思索地說。

　

　　「但如果這隻股票，半年前還是7元左右又如何？因為當她由7元急升至12元的時候，很多人，可能包括妳，都會認為她很貴，不敢買的！」我提出質疑。

　

　　「我明白妳的意思了，即是同樣12元的股價，只不過，早前是由7元升上去，現在是由15元跌下來，同樣的12元，為甚麼不久前覺得貴，但短時間之後又覺得便宜，是嗎？」Mavis馬上明白我的意思。

　

　　「聰明，因為只是很短的日子，這隻股票的基本因素應該沒有太大變化。如果早前的12元妳覺得貴，現在的12元也應該不算便宜！我們不應該受這些表象蒙蔽。」

　

　　「很好呀，聽了妳在幾方面的分析，我感到，我的心理質素確實強化了。」

　

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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