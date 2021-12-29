今日是12月29日，還有3日，2021年就過去了，我們將迎來2022年。在此先祝各位姊妹新年進步，事事順利，無論是否需要與病毒共存，都盼望疫情可以盡快過去，人人身體健康，讓我們重過正常生活。

今個月以來，我在本欄談到很多投資心理的話題。對小投資者來說，很多都是心魔，只要大家知道了，就有望糾正過來，投資時就更得心應手。假期當中，我又碰到一位姊妹Louisa，大家談起近年的戰績時，她又告訴我，她的「止賺」方式。

「我手上的股票，除了兩三隻是幾年前買入，大部分都是今年初買入的，可以想像到，這批股票大多都仍然蝕錢。幾年前買入的股票，主要是舊經濟股，本來都蝕錢的，但今年風水輪流轉，全部都返了家鄉，於是我把握機會，在上月底率先把該等股票沽出，賺少許算是執番身彩！至於那些仍然蝕錢的股票，我會繼續揸，希望不久也會鬆綁吧！」Lousia跟很多小投資者一樣，投資時喜歡望「倒後鏡」。

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「妳這種做法我很理解，因為大部分人都是採取『倒後鏡』的方式去做投資決定，輸的時候不願止蝕，變成敢輸下去，但當股價剛返家鄉時，又怱怱沽出，變成不敢賺下去！有人形容這是『敢輸不敢賺』呢！」Louisa凝重地望著我。

「妳的意思是？」

「我的意思是，投資者往往喜歡以過去的結果去決定怎樣買賣股票。我先問妳，妳沽出了剛鬆綁的股票，無疑可以鬆一口氣，但假設妳仍然持有的『蟹貨』在未來一段日子再下跌，妳鎖定了的少許利潤可以抵銷損失嗎？」Louisa一聽我這樣說，大致已經明白我要說的話。

「妳的意思是，當我選擇沽出一些股票時，不要以它是賺錢還是蝕錢來決定？」

「對呀！我想再推前一步，妳就會更明白我的意思。妳再想像，如果妳沽出的那些已剛賺錢的股票繼續升，妳的損失豈非更大？」

「這個當然，到時就會雙重損失了！」

「好了，我想妳真的明白我的意思！」這時，Louisa又有點疑惑。

「但是，妳的意思是要我先沽出仍未見家鄉的股票？」

「我知道妳會這樣問。我可以答妳，可能是，也可能不是！」

「嗯，妳怎麼愈說愈玄呀！？」

「這樣說吧！投資應該向前看，向後望是沒有意思的！無論某隻股票過去替妳賺了多少錢，又或者蝕了多少錢，都已經『截數』了。重要的是，明日或後日它的表現，所以，妳考慮先沽出的股票，不一定是剛賺錢的股票，也不一定是最賺錢的股票，而是妳認為質素最差的股票，又或者是當時的弱勢股。總之，妳應該保留優質的股票，那怕沽貨的一刻仍然是蝕了妳的錢！」

「我明白妳的意思，但如果那些質素差的股票，只佔我很少的比例又如何？」

「如果妳認為，承受得起那跌幅的話，也是可以的；若不，就算那些股票只佔很少的比例，也應該先行沽出！」

「知道！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au