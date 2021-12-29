  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人生財有道Make MoneyOnline有話兒經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

29/12/2021

蝕就揸 賺就沽？！

#理財 #蝕錢 #賺錢 #沽貨 #投資心理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    本欄每周三更新

    女子愛財

　　今日是12月29日，還有3日，2021年就過去了，我們將迎來2022年。在此先祝各位姊妹新年進步，事事順利，無論是否需要與病毒共存，都盼望疫情可以盡快過去，人人身體健康，讓我們重過正常生活。

 

　　今個月以來，我在本欄談到很多投資心理的話題。對小投資者來說，很多都是心魔，只要大家知道了，就有望糾正過來，投資時就更得心應手。假期當中，我又碰到一位姊妹Louisa，大家談起近年的戰績時，她又告訴我，她的「止賺」方式。

　

　　「我手上的股票，除了兩三隻是幾年前買入，大部分都是今年初買入的，可以想像到，這批股票大多都仍然蝕錢。幾年前買入的股票，主要是舊經濟股，本來都蝕錢的，但今年風水輪流轉，全部都返了家鄉，於是我把握機會，在上月底率先把該等股票沽出，賺少許算是執番身彩！至於那些仍然蝕錢的股票，我會繼續揸，希望不久也會鬆綁吧！」Lousia跟很多小投資者一樣，投資時喜歡望「倒後鏡」。

　

(iStock)

　

　　「妳這種做法我很理解，因為大部分人都是採取『倒後鏡』的方式去做投資決定，輸的時候不願止蝕，變成敢輸下去，但當股價剛返家鄉時，又怱怱沽出，變成不敢賺下去！有人形容這是『敢輸不敢賺』呢！」Louisa凝重地望著我。

　

　　「妳的意思是？」

　

　　「我的意思是，投資者往往喜歡以過去的結果去決定怎樣買賣股票。我先問妳，妳沽出了剛鬆綁的股票，無疑可以鬆一口氣，但假設妳仍然持有的『蟹貨』在未來一段日子再下跌，妳鎖定了的少許利潤可以抵銷損失嗎？」Louisa一聽我這樣說，大致已經明白我要說的話。

　

　　「妳的意思是，當我選擇沽出一些股票時，不要以它是賺錢還是蝕錢來決定？」

　

　　「對呀！我想再推前一步，妳就會更明白我的意思。妳再想像，如果妳沽出的那些已剛賺錢的股票繼續升，妳的損失豈非更大？」

　

　　「這個當然，到時就會雙重損失了！」 

　

　　「好了，我想妳真的明白我的意思！」這時，Louisa又有點疑惑。

　

　　「但是，妳的意思是要我先沽出仍未見家鄉的股票？」

　　

　　「我知道妳會這樣問。我可以答妳，可能是，也可能不是！」

　

　　「嗯，妳怎麼愈說愈玄呀！？」

　

　　「這樣說吧！投資應該向前看，向後望是沒有意思的！無論某隻股票過去替妳賺了多少錢，又或者蝕了多少錢，都已經『截數』了。重要的是，明日或後日它的表現，所以，妳考慮先沽出的股票，不一定是剛賺錢的股票，也不一定是最賺錢的股票，而是妳認為質素最差的股票，又或者是當時的弱勢股。總之，妳應該保留優質的股票，那怕沽貨的一刻仍然是蝕了妳的錢！」 

　　

　　「我明白妳的意思，但如果那些質素差的股票，只佔我很少的比例又如何？」

　

　　「如果妳認為，承受得起那跌幅的話，也是可以的；若不，就算那些股票只佔很少的比例，也應該先行沽出！」

　

　　「知道！」

　

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #蝕錢 #賺錢 #沽貨 #投資心理

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk