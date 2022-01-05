2022不宜過度悲觀！

今日是2022年第一次跟大家見面，在此先祝姊妹們新年進步，身體健康。疫情之反覆，可能令妳無所適從。但人總得向前看，正所謂，改不了現實，但卻可以改變自己的心情。

看到今日的標題，大家會否想到，我的意思是叫大家對2022年的投資環境不宜過渡悲觀？某程上是的，因為疫情已過了兩年，似乎有點沒完沒了，但現實上，大家的驚慌和擔憂其實已比2020年初少了許多吧！

一來，疫苗已經面世，二來，今次變種的Omicron病毒，已經確認傳染力高，但「殺傷力」低。我理解，歐美國家正正就想利用今次機會，讓更多人「盡快感染」，那就可以做到群體免疫，與病毒共存，正式告別疫情。

若不，就不會出現美國單日確診超過100萬的驚人數字，英法等歐洲國家仍不考慮封城，因為現時來說，新一波疫情並未對她們的醫療體系造成太大壓力。

我不是傳染病專家，不敢論斷這些做法是否妥當。但從個人角度，我只能做好自己，加強保護意識，避免感染，盡量減低抗疫疲勞的心魔。

過去幾星期，我在本欄談過很多小投資者的投資心理，我想趁2022年伊始，再為姊妹們強化一下妳的投資心態。標題雖說2022不宜過度悲觀，但我其實是想點出，從投資角度，不止2022年，而是任何時候，我們都不宜過度悲觀。

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何出此言？其實，自從2008年金融海嘯後，我身邊就有好多朋友，經過海嘯「重創」後，已經減少投資。每次都說，美國大印銀紙(由2008年起，美國採取量化寬鬆的貨幣政策，透過擴大聯儲局的資產負債表，為市場提供龐大的流動性，以刺激經濟復甦)，遲早引發更嚴重的金融風暴。

到了2020年的新冠疫情，我又有好些朋友感到十分擔憂，馬上把所餘的投資都套現，完全離開投資市場，因為他們認為，全球疫情大流行，再加上全世界國家都一齊開動印鈔機，未來的銀紙將會大幅貶值，通脹將會高企，疫情又會重創經濟，幾乎沒有一項投資是有前景的。

我沒有正式統計，但我相信，抱持這種觀點的人也不少。我形容，這種想法無可厚非，正所謂「居安思危」，這從投資角度，也是一種風險管理的做法。不過，如果將這種想法無限伸延，其實又可能有點脫離現實，準確來說又會錯失很多投資機會。

有人認為，疫情不斷升溫，美股也不斷創新高是反常的，遲早會爆煲，但如果這種看法由2008年開始，妳可能已經錯過很多很多的投資機會。那麼，作為小投資者，我們應該如何自處和應對呢？下次再續。

作者電郵:tong_lydia223@yahoo.com.au