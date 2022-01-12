市況難測 唯有Stay Investing？

姊妹們，上日提到，很多小投資者對於投資都採取悲觀態度，市場一有少許風吹草動，便馬上沽清手上的投資。這可能令她們避過了更大的跌幅，但很多時候，她們又不太懂得何時再入市，當市況升得火熱才「追入」，結果，一有不利消息便又全身而退，令到投資的成效大打折扣。

更甚的是，有些散戶長期持有悲觀的看法，認為股市上升（或其他投資工具上升）是不合理的，因此一直沒有入市。試想想，如果在2008年金融海嘯後，就已經對投資前景持保留態度，尤其對美股，現實上不是錯過了很多賺錢機會嗎？！

那麼，作為小投資者，我們應該如何自處和應對呢？今次和大家分享一下我的看法和做法。

首先，大家必須明白，市況永遠都是難測的。如果容易預測，投資必定賺錢，那會有人願意辛辛苦苦工作？！同樣地，如果我能夠準確預測美股，尤其是美國的科技股過去幾年會大升，我也發了達，可能已經退休去了。

但我明白，成功的投資不是靠準確的預測，而是靠有效的方法，專業投資者如是，業餘的投資者也應該如是。

上次我提到，很多小投資者都以「不投資」來應對這種難測的市況。但我可以告訴大家，最奏效的方法其實是另一個極端，那就是持續投資。我覺得，英文的說法更傳神，即是Stay Investing。

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何謂Stay Investing？其實，說穿了，就是大家經常聽過的定期定額或月供投資，這是權衡風險與回報之後的一個種取捨，但也是小投資者最容易賺錢的一種武器。

我自己形容，這也是一種有紀律的投資，做法是，透過每月（最普遍也是每月，所以又稱為月供計劃）或每隔一段時間（相距的時間不宜太長，否則可能錯過低位入貨的機會），以相同金額買入同一個項目，一般是同一批股票或基金。

這種投資方法背後的理念是，透過這個入市機制，投資者可以降低投資風險。原因是，以固定金額定期購買同一批股票或基金，當價格上升時，買到的股數或基金單位會減少（這樣可以避免我們在股市壯旺時貿然高追）；相反，當價格回落時，買到的股數或基金單位便會增加（這樣可以避免我們在股市低迷時遠離股市，錯失低位買貨的機會）。

這種投資的特點是，不用自己判斷市況高低或好壞，但重點是要選擇一些有潛力，長線值得看好的投資對象。

另一點更重要的當然是「紀律」，大家必須明白，市況低迷時，只有透過這種機制，妳才會願意入市。這種投資的另一個特點是需要時間。一方面，時間可以抵銷投資風險，另外，時間愈長，複式效應就愈大。

但我們也不能盲目地Stay Investing，因為當妳累積了一大批股票或基金之後，萬一市況逆轉，或所謂的股災，已累積的資產也會大幅貶值，那麼，我們應該如何為Stay Investing微調（Fine Tune）呢？下次再續。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au