姊妹們，上日提到，我應對波動市況的方法不是不投資，反而是長期投資或持續投資(Stay Investing)。準確來說，我不是以自己對後市的判斷為依歸，而是依賴一套機制去協助我投資。

很多投資者看淡後市的時候，都會沽清手上的持貨，包括股票和基金，這種做法的好處無疑可以避過之後的跌幅(如果真的下跌或再跌)。但很多時，她們又不懂得何時再入市。我自己形容，她們避過了「下跌」的風險，但卻冒上「上升」的風險。

綜合多年的經驗，我是用定期定額的方式作為我其中一個主要的投資組合。做法是透過每月或每隔一段時間，以相同金額買入同一個項目，一般是同一批股票或基金。

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用這種方法投資，不需要自己判斷後市去向，只需要挑選一些有前景的資產。我相信，挑選有前景的投資項目，總比預測市況更容易吧!但有些地方要注意的，那就是，這類資產最好有一定波幅，因為這樣才有機會在低位買到便宜貨。

如果是股票的話，一些藍籌增長股較適合；如果是基金的話，一些優質的環球基金或中國基金也是不錯的選擇。

但我上次提到，盡管我們應該Stay Investing，但當妳累積了一大批股票或基金的時候，萬一市況逆轉，或出現股災，已累積的資產也會大幅貶值，同樣會影響我們的身家。那麼，我們應該如何應對呢!

我自己的做法是，如果某些股票或基金已經累積到一個頗大的規模，而又升了不少，我是會沽出止賺的。這主要是因應我自己的需要或市況；又或者，如果真的預期市況會很差，我也會這樣做。即使我估錯了，也沒有問題，也當成是止賺。

但最最最（重要事情說三次）重要的是，我的定期定額投資不要停，要繼續買，這就是Stay Investing的精粹。

另外，以定期定額方式投資，開始時愈買愈跌未必是壞事，甚至經歷幾年跌市也無不可，一來，妳投入的資金仍然很少；二來，只有反覆下跌，妳才有機會在低位累積多一點便宜貨。試想想，如果一開始月供投資，妳買的股票或基金，價格不斷上升，表面上妳是賺了錢，但從另一個角度看，妳也是愈買愈貴的!

好了，我的投資組合還不止於此，當我沽出了一些已經賺錢的投資項目後，我還會有另一個部署的，到底是甚麼？下次再續。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au