增長組合過渡至收息組合

姊妹們，上日提到，當我在月供組合中沽出已賺錢的項目後，還有另一個部署，就是建立一個收息股組合。說實在，這個收息組合的資產，比我的增長組合大得多。

我認為，這正正就是理財的基本法，因為穩健的資產永遠都應該佔多數。股票本身已經是高風險資產，如果我們不斷追求增長的組合，可能一個大浪湧來，就會前功盡廢。

我明白，一提起收息組合，年輕的姊妹們可能會感到太「悶」，認為沒出色。但我可以告訴大家，如果長線投資公用類的收息股，回報比投資增長股只有過之而無不及。

當然，個別股票的表現可能特別標青，例如騰訊（00700），但整體兼長線來說，買公用股收息的回報，絕對不下於增長股。

重要的是，正如我在上日的文章中提到，買得放心，持有得安心和收息收得開心是不能以金錢來衡量的，這也是投資的最高境界，就是冒最低風險，賺取最高回報呢！

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另外，如果能夠識收息股於微時，又或者買到優質的收息股，妳愈早買入，將來的回報會愈高。例如妳現在買入的收息股，股息是5%，每100元的投資，每年收到5元股息。

10年後如果該投資升至150元，而又能夠繼續保持5%的息率，妳的股息收入便是7.5元；假設20年後，該投資升至200元，而她繼續維持5%的息率，妳的股息收入就是10元。

按照妳自己的投資額100元計，股息收入增至10元的話，股息率就是10%，而不再是5%了。當然，要到達這個理想的國度，大前提是妳要盡早建立收息股組合，另外就是要挑選一些不斷增加派息的收息股，以維持本來的息率，甚至提高息率。

我在本欄已經不定期介紹過一些可靠的收息股，未來還會繼續的。今日是牛年最後一次跟大家見面，在此先拜個早年，祝姊妹們虎年虎虎生威，百毒不侵，闔家安康，財源廣進，事事順利，虎年見。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au