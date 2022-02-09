虎年利是股：中海油中電信

姊妹們，今日是虎年第一次跟大家見面，先祝各位虎年事事順利，龍精虎猛。當然，最重要是身體健康，百毒不侵。

過年前提到，我的投資策略是以月供投資為主（建立增長組合），但實際上，當我在個別項目上賺了錢，我會沽出這些投資，然後撥去一個收息組合。經過一段時間之後，收息組合的資產，已經大於我的增長組合了。

過年期間，有姊妹們問我，如果現在想累積收息股，有甚麼好介紹。既然今日是虎年第一次跟大家見面，我就介紹兩隻「利是股」給大家參考吧！

兩隻都是「中」字頭的股票，而且都是舊經濟股。一隻是中海油（00883），另一隻是中電信（00728）。話明是利是股，大家不要期望可以賺好多，但股息回報卻很吸引。

先說中海油。該公司早前公布，因為受到美國制裁，令到歐美投資者紛紛沽出該股，股價因而轉弱，未能反映真正價值。因此，未來將有一連串行動支持股價。除了申請回歸內地A股，以擴大投資者基礎外，還會提呈股東大會通過回購股份（減少股數，可提高每股盈利和派息）。

這還不止，中海油還承諾，未來幾年的派息比率不會少於四成（前幾年在正常情況下大約是五成），而以實際金額計，無論業績如何，2022-2024年的每股派息都不會少於0.7港元（含股息稅）。

另外，由於2021年是中海油上市20周年，該公司計劃除了末期息之外，2021年還會派特別股息（金額待定）。換句話說，2021年的股息收益肯定超高。

當然，自從中海油公布了這個超筍方案後，股價已經持續向好，由大概8.5元起步，升至昨日的9.8元左右，已升了一成半，現價的吸引力已經打了折扣，但以這個股價計，息率仍有8厘左右（未扣股息稅），股價應該還有上升空間。

另一隻推介中電信，其實也是因為優化了派息政策，令到息率變得更吸引，才引起我注意。

(shutterstock)

首先，中電信為了配合回歸A股，計劃分階段大幅提高派息比率至七成（現時只有四成左右），意味她的息率也會大幅上升。另外，她們也會由過去只派末期息，改為中期息加末期息，以滿足收息人士的需要。

雖然這個消息公布了半年以上，但早期中電信的股價未受到太大刺激。不過，踏入2022年之後，中電信的股價明顯轉強。同樣地，她的股價從2.6元左右起步，升至昨日的3.1元，已升了接近兩成，但她的息率仍有6.5厘左右，吸引力雖然低了，也不及中海油，但仍算高息股。

而中電信的好處是，她是電信類的股票，即我們所說的公用股，業績比中海油更穩陣，所以，派息也更可靠。

姊妹們，只要大家都以收息心態視之，我認為，現價買入此兩股也是可以的，希望她們能為大家在虎年帶來一些開心錢。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au