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13/07/2022

兩位股神仍然持有比亞迪(01211)？

#理財 #比亞迪 #股神 #巴菲特 #Catherine Wood
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，剛好一個月前，我在本欄寫過一篇題為《兩位股神仍然持有比亞迪》的文章。事緣我在比較兩位股神（巴菲特和Catherine Wood）的投資策略和持股資料時發現，只有比亞迪(01211)是兩位股神都同時持有的唯一一隻中資股。

 

　　但我今日的文章標題是《兩位股神仍然持有比亞迪？》。心水清的讀者應該留意到，今次的標題我加了一個問號。事緣昨日(12日)有消息傳出，股神巴菲特把他持有的2.25億股比亞迪已經轉入中央結算系統，即是可以隨時沽貨。

 

　　受這個消息影響，比亞迪股價昨日急跌一成二，收報270.2元，是近年罕有的跌幅。但到我寫稿時的一刻，仍未有進一步消息確認股神已經沽貨。因此，我決定在今日的標題上加一個問號。

 

(iStock)

 

　　這兩位股神對於中資股的喜好有點不同，只有比亞迪是他們的共同「嗜好」。事實上，股神巴菲特持有過的中資股只有兩隻，除了比亞迪之外，就只持有傳統經濟股的龍頭中石油(00857)。

 

　　巴菲特於2003年以大約1.7元左右分段買入中石油（總成本約38億港元），曾經持有超逾一成中石油H股股。但2007年時，巴菲等陸續出售手上的中石油，平均價大約15-16元左右，4年間獲利約270億港元，還未計期間的股息收入。

 

　　至於女股神Catherine Wood，兩年前她管理的幾隻ETFs，也有買入中資股，但就以科技股為主。最熱鬧和最風光的時候，曾經持有逾10隻中資股，包括騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)、美團(03690)等在港上市的龍頭中資科技股（還有其他二三線的中資科技股）。

 

　　此外，她也持有在美國上市的一些中資科技股，例如拚多多，唯品薈等等，但經歷去年科技股的低潮後，Catherine Wood已經減持了大部分中資科技股，即使股王騰訊也不例外。

 

　　我在本欄早前也提過，Catherine Wood目前只持有3隻中資股，包括比亞迪、京東物流(02618)和小鵬汽車(09868)。

 

　　但當昨日有消息傳出股神想沽比亞迪之後，我馬上上網查看女股神的手影。今早再確認昨日她的持股名單，發現仍有比亞迪的名字（Catherine是持有比亞迪的美國預託證券）。

 

　　只不過，股數上比上周略為減少，但數額很小。而且，實際佔比還高了少許（可能是其他股份的減幅大於比亞迪）。即是說，Catherine Wood對比亞迪的看法仍未改變。

 

　　當然，我也指出過，Catherine Wood不似巴菲特，她的持股經常會有變化，即是會作一些短線買賣（股神真的是長期持有，一股也不會動，直到真正想出售）。所以，這少許的股份數目變動，不能反映Catherine Wood對某股票的看法出現變化。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

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