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20/07/2022

為息魔埋身做好準備

#理財 #按揭 #加息 #H按 #最優惠貸款利率 #銀行同業拆息
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，過去10多年，香港都處於低息，甚至超低息環境，大家借錢的成本都十分低廉（無論是私人貸款或置業）。當然，針無兩頭利，妳的銀行存款利息也是低到似有還無。

 

　　不過，我可以肯定告訴大家，香港即將告別超低息，甚至低息環境，因為「息魔」已經愈行愈近，甚至可以謂殺到埋身。

 

　　如果有留意財經新聞的都知道，近期港元疲弱，大部分時間都處於7.85的「弱方兌換保證」水平（簡單來說是金管局會在這個水平接港元沽盤，令港元匯價不會再低於7.85），部分原因是美元強，令到港元相對弱。另外，也是因為有人持續沽港元，而背後原因就是因為港美息差拉闊。

 

　由於香港實施聯繫匯率，某程度等於沒有匯率風險，如是的話，資金會從低息貨幣流向高息貨幣。這一刻的低息貨幣當然是港元，而高息貨幣就是美元了。這個行動稱為套息。

 

　　為了減低港元的沽壓，唯一做法就是香港跟隨美國加息。因此，市場已經估計，最快可能今年第三季，香港就要加息了。為甚麼要等到第三季，而不是短期內？因為現時銀行體系仍然有一定的「彈藥」，即是仍有少許「水浸」，所以沒有即時的加息壓力。

 

　　過去一個月，大家經常聽到金管局出手接港元沽盤，接完之後，銀行體系結餘就會跌到多少多少，這其實就是不斷有資金流出香港。

 

(資料圖片)

 

　　根據最新的數字，銀行體系結餘仍有1800多億港元（高峰期時有超過3000億，過去正常時期大約只有500多億）。因此，估計再過多一個月左右，又或者，當本月底美國再加息之後，港元的沽壓再增大，就會有更多港元轉回美金流走，所以，當結餘數字跌低於1000億之後，香港的加息壓力就正式出現了。而這個所謂加息，就是加最優惠貸款利率，但同一時間，存款利息也會加的。

 

　　不過，姊妹們，如果妳有按揭貸款，而又選擇了H按（最近十多年開始流行起來，甚至取代了過去的P按，即Prime，中文是最優惠貸款利率），即以銀行同業拆息（Hong Kong Interbank Offered Rate，供樓一般會用一個月的HIBOR）為計息基準的話，妳應該比其他人更早感受到息魔的威脅了，因為現在的還款額都比一年前增加了，原因是，HIBOR是即時反映資金供求關係的。資金持續流走，代表資金供應減少。如果需求不變，息口會馬上上升，直到出現平衡為止。

 

　　在此要提一句，大家造H按的時候，都會有個「封頂機制」，那就是用P-某個百分比，作為利息上限。即是萬一HIBOR大升，例如升至2%，如果再加1.3%，妳的供樓利息就是3.3%了。但不用擔心，因為如果開始時妳選擇了P-2.5%作為上限，而如果P是5%（這稱為細P，因為有個別銀行的P是5.25%的），妳的貸款利息也只會是2.5%，因為會以低者為準。

 

　　我知道，很多姊妹們以為，這樣就萬無一失。但我必須提醒一句，這個P不是永恒不變的。正如上文所說，連P，即最優惠貸款利率都加的時候，妳的利息上限就不是2.5%了。假設P最終加至6%，P-2.5%會變成3.5%呢！

 

　　因此，大家必須做好心理和實際的準備，以迎接久違了的息魔的來臨呢！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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