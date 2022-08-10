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10/08/2022

軟銀為何曲線沽阿里巴巴(09988)？

#理財 #阿里巴巴 #科技股 #軟銀集團 #預付遠期合約
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　近日港股市況低迷，科技股的沽壓尤其嚴重。昨日我跟姊妹Alice食晏時，她就跟我談起近期科技股的弱勢。

 

　　Alice看好科技股的前景，但她已算穩陣，只買龍頭且有錢賺的科技股，那就是騰訊（00700）和阿里巴巴（09988-SW，下稱阿里）。

 

　　但想不到的是，論近期走勢，這兩隻科技龍頭幾乎是最弱勢的。騰訊反覆跌穿300元水平，而阿里則由上月高位122元急挫至昨日的89.6元，跌幅高達兩成七。

 

　　「近期的科技股到底搞邊科，尤其是龍頭的兩隻，竟然變成最弱勢的股票，真無奈。」Alice向我哭股喪。

 

　　「我知道，妳主要是買這兩隻龍頭科技股，所以難免特別感觸。我可以告訴妳，我也持有這兩隻股份，所以，感覺跟妳是一樣的。」

 

　　「那麼，我們都是同病相憐了！但有甚麼因素令到這些科技股如此低殘呢？」

 

　　「可以從幾方面分析。宏觀方面，妳都有看新聞，應該留意到近期不斷有資金流出香港去套息，股票市場自然會受累，妳看每日的成交額就知道市場是缺錢的。至於基本因素方面，今年起，都是科技股的盈利瓶頸位，增長顯著放慢，甚至出現倒退，所以，基金大戶也不會在這個時候入市。最後，技術方面，妳有留意到，這兩隻龍頭科技股，近期都遭到大股東減持呢！」我跟Alice分析龍頭科技股弱勢的成因。

 

　　「啊，妳提起我記得了，騰訊的大股東好像等錢使，所以要減持騰訊，阿里也是嗎？」Alice也想起股東減持的因素。

 

（iStock）

 

　　「對呀，阿里的大股東是日本的軟銀集團，由於她們近年投資失利，急需現金周轉，所以要沽售一些早年買入，而且已賺了一大筆的股票，阿里是其中一隻。但她們沽阿里，跟騰訊大股東直接在市場沽售明顯有分別。」

 

　　「有甚麼分別？」

 

　　「我看報導說，軟銀是透過預付遠期合約（Prepaid Forward Contracts）間接沽售三分一的阿里持股（軟銀持有大約50億股阿里，持股比重約兩成半），合共套現220億美元（約1716億港元）。」

 

　　「預付遠期合約，甚麼來的？為甚麼要這樣做？」

 

　　「我估計，可能因為軟銀仍然看好阿里，因為這個做法可以先收錢，萬一未來一兩年，阿里股價真的下跌，她也可以在相對高位沽出；但萬一阿里股價轉強，那些遠期合約未能行使，軟銀的持股就升值了，這是進可攻，退可守的做法呢！」

 

　　「嗯，原來如此，那麼，即是大股東也不是因為看淡阿里的前景而沽售，只是自己等錢使才沽，我也放心了。那麼，可以考慮趁低吸納嗎？」

 

　　「妳是有實力的投資者，這個由妳自己決定吧！」我半開玩笑地說。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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