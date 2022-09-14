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14/09/2022

一隻「水瓜打狗」股

#理財 #快狗打車 #新股 #禁售期
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　今年以來，股市跌多升少，投資者可謂冇啖好食。過去股市壯旺時，除了舊股可以炒之外，不少新股更會受到追捧，因為大家都認為，新股沒有蟹貨，炒起來更安全。

 

　　但踏入今年以來，幾乎沒有一隻新股上市後有好表現的，但我想也未想過，竟然有隻新股上市不足3個月，股價可以大跌七成。剛過去的長假期，我跟姊妹Lucy下午茶時，大家就談到這隻「水瓜打狗」股。

 

　　「妳有沒有研究一隻叫快狗打車（02246）（下稱快狗）的新股？我前幾日查看她的資料，發覺她上市不足3個月，股價竟然跌了七成多，妳說是不是很離譜？！」Lucy說起來有點慶幸似的。

 

　　「聽妳的口氣，妳似乎買過快狗？」

 

（資料圖片）

 

　　「這隻股票的中文名有點怪，叫快狗打車，其實就是我們港人熟悉的Go Go Van，我又知道她是本港創立的獨角獸，所以上市時貪得意認購了一手，結果抽到了（認購一手的中簽率是100%），但上市首日已經覺得不對勁，當日大跌了兩成幾，所以第二日就急急賣了。由於實際金額不大，我只輸千多元，算是執番身彩！我本來已經沒理此股的，但前一輪無意中看到她的股價，竟然得番6個幾，當場抹一把汗。」Lucy告訴我為甚麼會留意這隻股票。

 

　　「妳只得一手，輸極都有個譜的！」我幸災樂禍的口吻說。

 

　　「問題是竟然有新股在上市不足3個月就跌七成，真的太離譜了！她的名字叫快狗打車，我認為她是『水瓜打狗』，冇咗一大截才對呢！」

 

　　「哈哈，妳形容得很絕。同意的，我的股齡比妳長，但也未見過新股上市短短兩三個月，股價就大跌七成的。其實，她最惡劣是上市一個月左右，股價已經跌了七成半，現在已算回穩了！」

 

　　「是不是因為她仍然蝕錢？」

 

　　「這個當然有關係，因為今年市況低迷，連賺錢的公司都跌，何況未賺錢的公司？！我記得，她是今年6月24日上市的，招股價21.5元，招股反應雖然不算好，但公開發售也有3倍超額，算是不過不失。但真的想不到，上市之後她會如此不濟，變成妳形容的『水瓜打狗』股。」

 

　　「快狗的基本因素應該沒有大問題吧？」

 

　　「應該這樣說，快狗上市只有兩個多月，基本因素按理不應該會有很大變化。她是本港最大的運輸物流平台，佔一半市場，而在內地是第三大，雖然跟最大的順豐比較，相差很遠，但已經不錯了。只不過，該公司仍未賺錢而已！」

 

　　「也是的，我見她好像已經跌定，如果我想在低位補回一手，追回我的損失，妳認為有機會嗎？」

 

　　「嗯，原來妳想報仇！我想提點意見，妳記得商湯（00020）的個案嗎？」

 

　　「商湯？嗯，妳的意思是，禁售期後可能還有很大沽壓？」

 

　　「有可能，但當然，商湯的情況跟快狗不同。商湯在上市首半年，股價是升的，而且升幅不俗，所以，禁售期過後，大量沽盤湧現，但快狗上市之後，股價都未好過，可以說，所有投資者都損手，到時又未必會全人類都離場的！」

 

　　「唉，真複雜，我還是忍手？」

 

　　「其實，市場上有這麼多股票，很多可能比快狗便宜，妳無謂去找一些不明所以的低殘股去買呢！」

 

　　「有道理！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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