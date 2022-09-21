兩度中伏的藥明生物(02269)

姊妹們，上日我提到一隻「水瓜打狗」股快狗打車（02246），今次想講一隻中美磨擦的受累股，那就是藥明生物（02269）（下稱藥明），她令我的姊妹Alice兩度中伏。

事緣我的姊妹Alice看好藥明的前景，以及她的業務模式，所以，過去幾年都有吸納，尤其她躋身恒指成分股之後。

誰不知，今年以來，藥明股價不斷尋底。Alice見她的股價回落了不少，所以在80元水平又買了一些。結果，除了早期是賺了一些之外，現時持有的藥明，都是蟹貨！

上周末我跟她碰面時，她就跟我訴說她在藥明的經歷。

（iStock）

「真黑仔，我在藥明身上可說是兩度中伏，因為年初時，我部署今年的投資，在80元樓下買了一批藥明。誰不知，不久就傳出她遭美國商務部列入『未經核實名單』，股價不由分說，在短時間內跌了三成。幸好，事情稍為清楚後，股價逐步收復失地，早前更聽說，藥明可以從該名單中剔除出來。而我也在股價回升後減持了一部分。但年中的時候，見她的股價轉強，又在80元樓下再買一批。真想不到，一波未平，一波又起。上周又說，總統拜登簽署行政命令，要美國擴大本土的生物製造，以減少對中國的依賴。就這麼一個空泛的行政命令，藥明股價又急挫，跌幅又是三成左右！」Alice向我哭股喪。

「嗯，妳真倒霉，兩次急跌都有妳份！」我半開玩笑地說。

「正是呢，即是不是科技股也沒運行，可見今年股市真難炒！」

「哈哈，妳說是妳中伏，但實際中伏的，應該是藥明呢！」

「嗯，也是的。」

「年初那次，她是被美國列入『未經核實名單』，意味藥明可能受美國的出口限制，不能從美國輸入必須的生產設施，但其實，這是因為疫情關係，美國商務部無法就藥明兩家子公司進行必要的核實程序，所以才將她們列入『未經核實名單』之內。但其實，這兩家公司成立之後還未從美國輸入任何設備，妳說無辜嗎？」

「這個當然！」

「今次事件也如是，因為拜登簽署的行政命令屬於一般性，旨在推動美國本土的生物技術和生物製造，以確保美國一些領先的技術繼續保持競爭力。而且，該命令又沒有提到資金投入、來源和分配方式等等。」

「但結果，兩次的命運都一樣，連跌幅都相若，妳看今次可否同樣收復失地？」

「應該可以的，問題只是要多久吧！」

「很難說得準，因為現在的市場氣氛欠佳，游資因為美國收水和加息而流走，優質股也難免要捱價呢！如果妳有持貨能力，我認為問題不大的。上半年她的收入增長了六成四，經調整稅後盈利也增長六成。按照不同方式計算的手頭訂單或潛在收入也有約三成增長，即是可以保證未來3年的收入和盈利。以這個增長勢頭來說，估值已算十分吸引了。」

「那我就唯有耐心持有吧！」

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