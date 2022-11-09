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09/11/2022

原來當日落錯車

#理財 #樓市 #樓價 #賣樓 #物業
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　近期電視台的黃金時間劇集《下流上車族》，是以置業作話題，主角早年為了幫朋友還錢，隱瞞太太沽了手上的自住物業。隨著樓價不斷攀升，自然懊悔不已，也千方百計想再次「上車」，引起觀眾的共鳴。

 

　　過去20多年，本港樓價幾乎只升不跌，樓價之高，已經超出很多打工一族的負擔（包括首期和每月供款額），也出乎很多人的意料之外，因為如果一不小心下了車，實在很難再上車。

 

　　但今年的樓價終於下跌了，今次又是否機會讓這些落錯車的人士上車呢？

 

　　我也有一些姊妹是當年預計樓價會下調，所以沽出手上的物業，希望等機會再買回，有些是自住物業，有些是投資物業。如果是後者的話，這還好，因為就當投資看錯市，而且，她們大多都是賺了錢的，結果只是少賺了一大筆而已。

 

　　但如果是前者，即是劇集中的主角，那就真的有點悲涼。我有一位姊妹Clara就有類似的情況，她是在2003年之後上車的，這是近20年來香港其中一次樓價最低的時期，另一次就是1998年。

 

　　2008年金融海嘯時，樓價有少許回落，但歷時不長，只有半年左右，Clara眼見自己的單位已賺了過百萬，毅然賣了該物業，然後去租樓住，誰不知，這樣一租就12年多。最近我跟她碰面談起此事，她仍然感到懊悔和無奈。

 

（iStock）

 

　　「當然很後悔呢，因為過去10多年都是低息環境，大家都說供樓好過租樓，因為大部分供款都是用來還本，即是等於變相儲錢。一來一回的情況下，實在人都顛！」Clara說。

 

　　Clara告訴我，她租了12年樓，平均每月租金1.6萬元，12年來已經交了230萬左右的租金，當日所賺的百多萬已經付諸流水，而且也動用了部分收入去供樓。

 

　　「早幾年也可以的，因為主要用賺來的錢去租樓，但5-6年後已經耗盡所賺的錢，要用自己的收入去租樓，所以，實際上我沒有額外剩到太多錢。」Clara無奈地說。

 

　　「但現在終於迎來樓價下跌了，而且跌幅比2008年金融海嘯時更高，這次可能是妳的上車機會了。」我說。

 

　　「只有等著瞧，其實，如果樓價大跌，香港經濟也不會好，這真的是兩難。但其實，我的心態已經改變了，如果在香港買不到物業，我可能不會在香港退休了。」

 

　　Clara是單身的，所以退休計劃可以更彈性，原來，幾年前，她已經在台灣買了物業。姊妹們，買樓確實是人生一項重大和重要的投資，決定錯了，影響可能很深遠，大家真的要三思才後行！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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