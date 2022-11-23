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23/11/2022

11月也有「世界盃魔咒」？

#理財 #世界盃魔咒 #股市
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

 　姊妹們，從剛過去的周日起，四年一度的世界盃正式開鑼了！

　
　　今屆世界盃最特別的地方是11月在中東地區的卡塔爾舉行。過去的世界盃，都是在夏天的7-8月舉行，但因為今屆的主辦國卡塔爾是中東國家，夏天非常酷熱，所以特意改為「冬天」，但近日的氣溫仍有攝氏26度左右。據說，大部分場館都有冷氣的，現場看球賽應該蠻舒服呢！

　
　　另一方面，比起上屆的俄羅斯和前屆的巴西世界盃，對港人來說會稍為好一點，因為時差不致於太大，大部分比賽都不會在我們凌晨時間舉行，足球迷也不致於要日夜顛倒，捱更抵夜了！

　
　　雖然我不懂足球，更加不是球迷，世界盃對我來說，也不過是一項普通的體育活動。但我深知，世界盃跟奧運會一樣，是全球最多人關注的一項體育盛事。因此，就算我自己不喜歡，也不會天天追看，但也會密切關注世界盃的動向。

　
　　姊妹們，如果妳像我一樣，都是不太喜歡足球的話，未來一個月的日子，相信會有點孤獨和寂寞了，因為我們身邊的男士，大部分都會把精神和時間花在足球身上。

　
　　因此，不知甚麼時候開始，有人形容每當世界盃舉行期間，我們一眾姊妹就會變成「足球寡婦」！


　
（iStock）
　

　　雖然我不斷說，男士們喜歡看足球，甚至會廢寢忘餐地追看球賽，但我當然明白，也不是所有男士都愛足球，就等於不是所有女士都不愛足球一樣。

　
　　事實上，近年喜歡足球的女士，已經比過去為多。我身邊就有一些喜歡足球，又或者不抗拒足球的姊妹，會陪男朋友或者老公看球。我相信，她們也會因為世界盃開鑼而變得特別興奮！

　
　　因此，如果姊妹當中，有些是喜愛足球的，而她身邊的男士反而不喜愛足球的話，那麼，未來一個月，感到孤單寂寞的便是這少數的男士了！

　
　　不知怎的，好像金融界的人士特別喜歡足球，例如股票分析員，又或者基金經埋等等。據不完全的統計，每當世界盃舉行期間，大部分地方股市的交投都會減少，因為市場人士普遍都無心戀「戰」（也有說法是，部分本來用於投資股票的錢，流了去賭波）！

　
　　更甚的是，市場還有所謂「世界盃魔咒」的說法，意思是指，世界盃舉行的月份，全球股市都容易下跌。今年的世界盃改在11月份舉行的，又是否可以扭轉這個「世界盃魔咒」？

　
　　但其實，世界盃和股市的表現，應該沒有必然關係，過去幾十年的世界盃月（即6月），有時股市會升，有時股市會跌。當然，交投疲弱的話，股市下跌的機會確實稍高，正所謂「十個牛皮九個淡」！

　
　　我就上屆2018年的世界盃做了些分析，發現在世界盃月，各地股市的表現參差，至少沒有明顯下跌，美股道指更反覆向好，而主辦國俄羅斯的股市就最強，比賽期間升了4.3%。

　

　
　　不過，4年前的世界盃，港股表現較差，「世界盃月」共跌6.3%，今年以來，港股已經歷了一次大跌，但在世界盃開鑼前有一次大幅反彈，但近日又再回軟。

　
　　總括一句，即使世界盃開鑼了，但環球股市是不會停下來的，而且，今時今日的環球經濟，正陷入高通脹的深淵，甚至是衰退的邊緣，更容易在這段成交較為淡靜的日子出事呢！

　
　　因此，大家在睇波之餘，也要留意環球經濟和投資市場的變化！

　
　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

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