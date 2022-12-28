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28/12/2022

打扮漂亮不如活得漂亮

#理財 #活得漂亮
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，2022年快將走到盡頭，過去3年的疫情也走到盡頭了。

 

　　過去3年，我們的生活可謂有了180度的改變，其中一大轉變就是要困在香港，不能出遊。另外，過去也沒想過的「在家工作」，幾乎成為我們的日常工作模式。我知道，現在即使疫情放緩，有些公司仍然繼續這個工作模式呢！

 

 

 (iStock)

 

　　另外，最重要的轉變當然是每天外出都要戴口罩了。有姊妹們告訴我，過去幾年也沒花過太多錢買化粧品，甚至連置裝錢也慳了不少。既然不用外出上班，自然不用再買行政服裝。另外，由於外出必定要戴口罩，那就不用化粧和搽唇膏了。

 

　　但我想提醒姊妹們一下，不要因為過去幾年的困局而忘了女孩子的「終身事業」。

 

　　早前我的WhatsApp群組收到一段說話，恰巧就是我想跟大家表達的訊息，在此跟姊妹們分享一下，就作為我給大家的2023年新年禮物吧！

 

　　「18歲的漂亮，不是妳漂亮，是18歲的漂亮；30歲的漂亮，不是30歲漂亮，是妳很漂亮；40歲的妳依然很漂亮，不是40歲的漂亮，也不是妳的漂亮，而是妳真正活得漂亮！

 

　　永遠記住，生得漂亮是優勢，活得漂亮才是本事！

 

　　誰都不可以定格在18歲，活得精彩才是王道。

 

　　女孩子要努力經營好自己的人生，又美又有錢，更要健康！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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