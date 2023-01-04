  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

04/01/2023

港股跌足3年後

#理財 #港股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，今日是2023年第一次跟大家見面，在此先祝各位新年進步，身體健康，即使中招都只是輕症。好不容易的2022年終於過去了，疫情之折騰，原來已經接近3年了。值得欣慰的是，在去年底時，我們終於看到曙光。

 

　　1月8日是個大日子，因為從這日起，港人熱切期盼的通關，真正可以實現了。雖然這也是按部就班地通關，但這是一個里程碑。如無意外，全面跟內地通關應該可以在未來一季實現了。

 

（資料圖片）

 

　　我相信，很多有投資的姊妹們，更會覺得去年是難捱的，因為港股經歷了3月疫情大爆發時的急挫後，反覆來到9和10月時，更進一步急跌至14600點的低位。2021年底時，恒生指數仍是23398點，即是最惡劣時，港股下跌三成八呢！

 

　　幸好，在美國通脹受控，預期加息步伐可以減慢，以及跟內地通關可期的刺激下，港股在11月先來一次報復式反彈，然後在12月再有6.4%進帳，令恒生指數差少許就重回20000點水平（去年底恒指收報19781點）。

 

　　不過，隨著通關的細節逐步落實，踏入2023年這兩個交易日，港股進一步造好，昨日（3日）已經重上20000點水平，大家都預期，今年港股應該可以擺脫弱勢，重拾升軌。

 

　　姊妹們，在分享我的看法之前，我想跟大家回顧一下，環球股市過去幾年的表現，從中其實可以看到一些端倪的。

 

　　剛才我說，港股有望攞脫弱勢，到底港股有幾弱？我自己形容是弱得有點離譜！何出此言？大家如果有印象，應該記得2020年疫情最初爆發那一年，環球股市其實是大升特升的。

 

　　但原來，當年的恒生指數和國企指數都是下跌的，雖然跌幅只有3%左右，但相比起環球主要股市的升幅，港股的表現實在令人失望。如果姊妹們不善忘，2020年其實是科技股大升的一年。

 

　　我同意，如果以個別股票計，尤其是內地的龍頭科技股，2020年都錄得不俗升幅（其實，二三線的科技股，當年的升幅更勁），奈何當時的恒生指數和國企指數，都是以舊經濟股為主，所以未能反映科技股的強勢。

 

　　到了2021年，大部分科技股開始從高位回落，這時恒指服務公司才不斷增加成分股數目，當中不少都是2020年已經大升的科技股。這些公司的股價都在加入成分股之後大跌，拖累恒生指數繼續走弱。

 

　　但2021年外圍的科技股其實仍然強勢，因為這時量化寛鬆貨幣政策正進行得如火如荼，所以，這一年港股可謂斯人獨憔悴，環球主要股市則繼續發光發亮（見附表）。

 

 

　　到了去年，由於俄烏戰事觸發通脹颷升，美國開始大幅加息，令到股債都下跌，外圍股市終於出現調整，港股也不例外，跟隨外圍下跌，變成連續3年都下跌。

 

　　但另一邊廂，雖然說外圍股市下跌，但跌幅也不是想像般大，美股道指全年只下跌8.8%，英國股市埋單計更沒有下跌。唯一跌得厲害的只有美股納指（科技股為主），全年下跌了33%，但考慮到前兩年納指升了四成三和兩成一，去年的跌幅其實只是健康的調整呢！

 

　　那麼，我對2023年的展望又如何，不如留待下星期再續吧！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #港股

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk