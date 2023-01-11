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11/01/2023

本土化令通脹揮之不去

#理財 #本土化 #通脹 #聯儲局 #加息
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，上日提到，踏入2023年之後，我們終於看到曙光了。在防疫措施大鬆綁，以及中港正式免檢疫通關之後，港股終於重拾升軌，短短幾個交易日，恒生指數已經升了近一成。

 

　　上次我說，我會分享我對2023年的港股展望。簡而言之，我當然認為港股可以看高一線，因為整體來說，港股的調整已經足夠有餘，加上內地撤銷絕大部分防疫措施，無非是要重振經濟，當中的內需以至大部分在內地有業務的公司必然會受惠。因此，股價在第一季，以至上半年可以回升應該是沒有懸念的。

 

　　但下半年又如何呢，我反而有點擔心，因為去年導致環球股市下跌的主因是美國連番大幅加息。加息背後是因為通脹急升，而通脹急升的主要原因是資源價格急升，而資源價格急升，其中一個導火線就是俄烏戰爭。

 

　　直到這一刻，我們還看不到俄烏有任何停戰的消息，因此，油價以至其他商品價格，雖然從高位回落，但也不是大幅下跌，對通脹仍然會構成壓力。

 

　　去年美國聯儲局連續7次加息，合共加了4.25厘，終於在接近去年第三季收到少許成效。美國的通脹率由7月份的高位9.1%，逐步回落至11月份的7.7%，令到聯儲局可以稍為放緩加息步伐。

 

　　明日美國會公布去年12月的通脹數字，預料會進一步回落，但幅度多少仍難以預料。姊妹們，我想指出的是，即使再回落至7%左右，也仍然是一個頗高的數字，也與聯儲局的預期目標2%有很大差距。

 

（istock）

 

　　換句話說，聯儲局最多只是放慢加息步伐，再大不了就是停止加息，但是否可以掉頭減息，我實在有很大疑問。

 

　　還有一個很大的隱憂，那就是，近年美國採取「本土化」的經濟策略，呼籲美國的工業回歸當地，以提供更多就業機會和振興美國經濟。

 

　　姊妹們，如果大家有讀過經濟，都知道過去幾十年，全球經濟能夠急速發展，生產和消費物價可以下降，都是受惠於「全球化」政策。簡而言之，全球化就是那裡的生產成本低，就去那裡生產。再複雜一點，那裡某個生產工序便宜便去那裡。即是說，一件商品當中，不同的生產工序可能會在不同地方生產，以達到最佳的成本效益。

 

　　但現在，以美國為首的西方國家卻反其道而行，由本球化變成本土化，但歐美的工資和其他生產成本，幾乎是全球最高的。如果這些工業都從新興市場回歸美國，又或歐洲國家，商品價格只會馬上颷升！如是的話，通脹的陰霾只會揮之不去。

 

　　如是的話，美國的息口也不可能大幅回落吧！美息不落，美股以至環球股市都很難長升長有呢！因此，我擔心，近期環球股市，尤其是港股的升勢，能否持續至下半年。

 

　　現階段，我們只能審慎觀望美國的通脹變化，以及本土化的進程，大家自求多福吧！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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