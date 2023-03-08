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08/03/2023

領展(00823)供股事件簿

#理財 #領展 #領展供股 #823
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　領展（00823）於2月10日宣布，以5供1的比例向股東提出供股建議後，市場上似乎是彈多過讚。這一點，從領展股價由未公布前的62.8元，跌至截稿前的48.6元，跌幅高達兩成三便可見一斑。

 

　　在此，我必須申報一下，我是持有領展的，大部分持股都是前幾年買入的，是我和老公的退休部署之一。因此，我們持有領展的心態是長線收息。

 

領展行政總裁王國龍。（資料圖片）

 

　　我同意，今次領展的供股計劃來得有點太怱怱，好像不讓股東們有太多時間思考就要去馬，因為2月10日公布後，24日便除淨，即是只有兩星期讓妳決定是否放棄持股。

 

　　除淨之後，如果妳不供，某程度會很蝕底，因為股價已經調低了（因為供股價有折讓），而到了明天（9日），供股權便上市，截稿前知道，交易編號是02915，但只設一星期交易（最後交易日是3月16日），即是說，如果不想供股的，就要在這日之前沽出供股權，收回一些「安慰獎」。否則，錯過這個機會之後，如果妳最終又不供股，妳的權益便會被完全攤薄。

 

　　我可以給大家一些溫馨提示，一般來說，供股權交投最暢旺的日子，就是掛牌首兩天，過了之後，成交會很疏落的，要沽也未必沽到，即使沽到，也要以折讓價才能沽出的。

 

　　如果想供股的，則最遲要於3月21日前透過妳的券商繳足供股所需的資金。我想提一點，供股權既然可以沽，自然可以買。在某些情況下，有人是會買入供股權去額外供股，或本身並不持有領展，也可以透過買入供股權去供股。

 

　　前者大多都因為不想持有碎股，而想凑夠一手，所以想再買一些供股權，後者大多因為看好公司前景，覺得供股價吸引，所以，即使不是原來股東，也想趁低吸納。

 

　　領展會於3月28日公布今次的供股分配結果，然後，供股所得的股票，3月29日就可以到手，到時也可以自由買賣了。

 

　　換句話說，整個供股程序只有個半月左右，真有點快刀斬亂麻的感覺。而且，有分析認為，過去幾年，領展不斷在港，以及海外收購，部分作價可能不算吸引，這是管理層為了刺激股價的冒進行動。但整體來說，我不太同意這個分析，因為近年的大部分投資都是優質項目，價錢未必最便宜，但也不是為收購而收購，長遠必定對集團有貢獻的。

 

　　正如我所說，我是以長線收息為目標的，我認為，領展供股之後，財政上會更健全，短期或許因為發行股數增加而攤薄派息，但中長線應該會提高派息能力才是，所以，即使我也感到這次供股太倉卒，但我也會供股的。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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