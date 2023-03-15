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15/03/2023

領展(00823)真係供得過？

#理財 #領展 #領展供股 #823 #供股
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，上日提到，領展(00823)的供股建議來得比較急，從公布供股計劃（2月10日）到正式完成（3月30日），只有大約6個多星期，印象中是近年最短的一次供股流程。對上一次大型股供股，應該是2020年的國泰航空（00293）吧，整個流程大約用了8個星期，稍後我會再作一些說明。

 

（istock）

 

　　流程較短意味著股東們要盡快作決定。今日是3月15日，還有一天，領展的供股權（02915，俗稱威士，即英文Rights的中文音譯）就會除牌。供股權可供買賣的日子，代表股東們如果不想供股，可以在這個時候沽出供股權，取回一些「安慰獎」，因為供股權是有價的，只要供股價和現價有差價，供股權就有價值。

 

　　此外，如果股東們有意多供，也可以在市場上購入額外的供股權去供股（本來已按5供1的比例給予），部分人的原因是想凑夠一手。又或者，本來不是股東的，也可以趁這個機會買入供股權去供股（如果認為股價吸引，或者看好前景，但最終能分配多少，便要看有多少人放棄供股）。

 

　　在此我想補充一點。雖然供股是每個股東都可以按持股比例去認購新發行的股票，但妳既可以按比例供，也可以供一部分，不是強制一供就要全數供的。不想供的部分就記住在供股權可供買賣的時候沽出。當然，股東也可以選擇不供股的。同樣道理，如果選擇不供，謹記在供股權可供買賣的時候全數沽出，收回少許「安慰獎」也好嘛！

 

　　截稿時，領展的供股權價跌至3.58元左右，因為領展的股價在今日持續下跌，而供股權的價值是股票現價跟供股價44.2元的差額。當正股下跌，供股權價格就下跌；相反，正股上升，供股權的價格也會上升。

 

　　回說今次領展的供股，整體上，市場似乎不太看好，正如上日的文章中指出，從宣布供股之後，領展股價下跌兩成多便可見一斑！而最近幾天，仍然有朋友問我是否值得供。

 

　　我明白，看著領展宣布供股之後，股價持續下跌，總是感到不安心的。但微妙的是，我身邊大部分朋友最終都選擇供的，包括我自己在內。我相信，主要原因是大家持有領展的目的都是收息。縱然現在股價疲弱，但如果不影響領展的派息，而自己仍有能力去供的話，都會選擇供的。

 

　　我自己的分析也是如此，因為領展供股之後，財政上會更健全，短期或許因為發行股數增加而攤薄派息，但中長綫應該會提高派息能力才是。再者，領展近年收購的項目，或許買貴了一些，但海外項目大多都是優質商廈，投資回報是可靠的，所以未來的派息能力是可以肯定的。

 

　　最後，我想以上次國泰的供股例子再說明一下，以加強大家的信心。兩年前國泰宣布了一次世紀大供股，當時因為航空業陷於冰封，國泰出現財政問題，在政府出面協助下，國泰也向股東伸手，以11供7的比例供股，供股價4.68元。

 

　　停牌前國泰的股價是8.81元，即是供股價有四成七折讓，高於領展，其後國泰股價也是節節下挫的 到了供股權買賣的後期，股價跌至大約5.3元左右，即是比宣布供股前的股價跌了大約四成，比今次領展更厲害。但截稿時，國泰的股價是7.32元，雖然比當時宣布供股前的股價仍低一成多，但比供股價卻高五成六。

 

　　明顯地，國泰的情況比領展惡劣得多，股價也能逐步回升，而且，國泰在過去兩年都沒有派息，而領展未來可以繼續派息，綜合來說，領展始終是供得過的！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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