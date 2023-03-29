零售基金不會直接買CoCo Bond

上日提到，我跟姊妹Jessica談到CoCo Bond的問題。我告訴她，CoCo Bond的英文全名是Contingent Convertible Bond，中文一般譯做應急可換股債券，屬於銀行的一級資本（Tier 1 Capital），但這是用來補充銀行本身的一級資本，所以又稱為Additional Tier 1 Capital，即額外一級資本。

我又告訴Jessica，這類應急可換股債券跟普通的可換股債券在結構上很相似，但當中最大的分別是，應急可換股債券的換股權利，不在債券持有人，而在債券發行人！

而且，當發行人要求妳換股時，必定是財政出現問題的時候。而且，當最極端情況出現時，發行人甚至可以不要求妳換股，直接將這些債券報廢，以協助發債人渡過難關，因此稱為應急可換股債券！

Jessica聽到我這樣說，便感到很驚訝，認為那會有人願意買這些高風險的債券？！

「其實是有的，因為這些債券十分高息。妳可以想像，在前幾年低息周期時，買這些債券可以收高息！而且，剛才所說的惡劣情況，基本上也十分罕見。再者，這些債券也不是我們一般投資者可以參與的。據我瞭解，主要是機構投資者，例如保險公司，基金經理或專業投資者才會買這些債券，而他們買之前也會做過全面分析。」

「但世事真的無常，我聽到都驚，可以一夜間血本無歸，似乎比買股票更加恐怖呢！」

「是的，這次瑞士央行和瑞銀集團的做法，最引起市場爭議的，就是債權人的權益，竟然排在股東之後，這是違反一般人的認知。」

「何謂權益比股東更後？」

（AP）

「或許反過來說妳會更易明白，即是當一家公司清盤時，把公司的資產變賣，應該是先還錢給債權人，即使在今次事件中，這類CoCo Bond的持有人要排在其他債權人之後，但總應該是股東之前。但妳看今次的結果，瑞信的股東雖然也損失慘重，股價比高峰期時跌了九成，但股票最終不用變廢紙，現在有瑞銀收購，可能有機會翻生呢！」

「正是呢！但我想起，妳剛才說，基金經理有機會買這類債券，我有買股票和債券基金的，我的基金有機會買入這些CoCo Bond嗎？」

「妳買的是零售市場的基金？」

「應該是吧，我是經銀行買的。」

「如果是這樣，妳的基金可以肯定不會直接買這類CoCo Bond，但間接就不敢保證。」

「間接？」

「是的，因為賣給零售投資者的基金，當然不可以買入只有機構投資者才可以買的產品。但我不能排除是否會間接買了，即是妳的基金買入一家公司的股票，例如銀行或保險公司，她或許會買入瑞信，或其他金融機構發行的CoCo Bond呢！但我相信，即使有，數量也不會太多，暫時來說，也未聽過有公司因為買入大量這些債券而導致財務危機呢！」

「嗯，明白了，但如果是這樣間接，也應該對我沒有太大影響吧！」

「是的，我認為，妳不用太擔心的！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

