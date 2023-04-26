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26/04/2023

中國QE又如何？

#理財 #QE #中國 #貨幣政策 #陶冬
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　過去的周末，我有幸出席了陶冬博士的「陶冬看2023年：政策轉變之年」講座。陶冬就全球貨幣政策、中國經濟、香港樓市前景、大宗商品走勢、AI勢力崛起等焦點話題作了精闢的點評。詳情大家可以瀏覽《經濟通》的網頁重溫或閱讀。

 

　　陶冬的各項觀點中，「最吸睛」的，應該是他預期中國必將走上QE（Quantitative Easing）之路吧！QE的中文是量化寛鬆。簡單來說就是中央銀行（內地是人民銀行）透過印銀紙，一方面擴大資產規模，另方面又加大負債額（整體負債金額沒有增加，但資產負債表的規模就大幅加大了），以釋放大量流動性，去刺激經濟復甦。

 

　　2008年金融海嘯期間，內地刺激經濟的措施就是所謂的「大水漫灌」，因為中央推出了4萬億元人民幣的基建和其他大型項目，由政府主導「花錢」，但效果只令到個別經濟環節過熱，又有部分資金未能落實到需要的地方。

 

　　因此，吸收過這次「教訓」之後，在應對3年前的疫情時，內地再沒有大規模的刺激經濟方案，取而代之的就是一步一腳印地放寛銀根，包括按步降低存款準備金率或推出中期借貸便利等等。

 

　　不過，陶冬認為，現在內地經濟已經滑坡，單靠這種擠牙膏式的寛鬆，不足以提振已經下沉的中國經濟，因此，他認為，中國經濟的希望就寄託於QE。

 

（istock）

 

　　陶冬認為，單靠目前的貨幣政策，最多只能將即將發生的危機往後推一推，不能解決本質的問題，解決過去幾十年積累的債務問題，只有一條路可走：「就是印錢、把它貨幣化，用流動性把觸礁的經濟浮起來。

 

　　這件事並不光榮，但不走這條路，實際是無路可走……甚麼時候走，取決於一念之差。」而倘若真的要走這條路，到時候人民幣匯率也難免要貶值。

 

　　如果從投資角度，大家可能要考慮在低位收集中資股了，當中最值得考慮的就是能夠提升中國經濟力量的科技股。不過，陶冬提醒，在習近平主席心目中，真正的科技股是那些硬件類的公司，而不是「平台經濟」股呢！大家要小心分辨了！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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