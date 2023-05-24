盈富基金(02800)派息愈來愈少

上日提到，恒生指數成分股的數目，今年6月就會增加至80隻。我跟姊妹Lucy談到，自從兩年前恒指服務公司建議，分階段將恒指成分股的數目，由當時的50隻左右，大增至100隻之後（中期會增至80隻），這兩年間獲納入為成分股的公司，似乎都不外如是。

Lucy對這些新貴也沒有太大印象，有些更未聽過她們的名字。但我告訴她，兩年前我跟她討論哪些股票有機會染藍時，曾經貼了13隻股票，當中有8隻已經躋身藍籌行列，成績都不錯時，她不以為然地表示，我的貼士雖然不錯，但這些股票的表現卻一般。即是說，我貼中了也未能帶挈她賺錢，令我有點氣結。

「我明白妳的心情，但數目擴大了，自然不可能每隻股份都光芒四射，股價有很大升幅。」

「但我想問下，是否因為近期的新貴，市值都較細，所以即使入了成分股，也沒有太多被動資金要追入，以至她們的股價比較平淡？」Lucy機智地問我。

「嗯，妳的分析力也不錯，這也是重要原因。但我想替恒指服務公司講句公道說話。他們為了令恒指能夠更均衡地反映香港的股票市場，將指數成分股分為7個行業組別，包括資訊科技業、金融業、醫療保健業、公用事業及電訊業、消費，地產建築業及其他，而其中一項優化目標就是令每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%。因此，獲得納入的公司，儘管市值未必最大，但卻有代表性。」

（istock）

「明白，但正如妳所說，大部分新納入的股票，都是不派息，或派很少息的，例如最新公布的京東健康（06618）和携程-S（09961）都不派息，而紫金礦業（02899）的息率也很低，只有華潤電力（00836）稍為正常，有大約5厘息。這樣下去，盈富基金（02800）的股息也會被拉低呢！」Lucy續說。

「妳還記得我的分享？太好了！」

「妳的分享很有道理，所以我記得。」Lucy給了我一個說笑的表情符號。

「不過，我也要補充一點，其實，這兩年納入的恒指的新貴，已經不完全是不派息的新經濟股，也有一些傳統股，這些股票也很高息，最明顯的例子就是東方海外這是令人有點失望的。結果就是，近幾年盈富基金的派息愈來愈少呢（見附表）！」

「幸好我一早已經沒買盈富呢！」Lucy再給我一個說笑的表情符號。

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